Упростить порядок привлечения международных авиакомпаний предлагают в Казахстане

22 августа 2023 года под председательством заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамары Дуйсеновой состоялось совещание по вопросам развития туристской отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В ходе совещания обсуждены проблемные вопросы отечественного туризма.

Представители столичного турбизнеса высказали предложения по ускорению и цифровизации визовых процедур, усилению работы регулирования деятельности туроператоров и гидов, поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма.

Вместе с тем озвучены предложения по субсидированию чартерных программ и упрощению порядка привлечения международных авиакомпаний.

Отдельное внимание уделено экологическим аспектам туризма в части регулирования нагрузки на экосистему и поддержания чистоты в туристских дестинациях.

По итогам совещания Тамара Дуйсенова поручила Министерству культуры и спорта подготовить данные вопросы для обсуждения в рамках Международного форума по развитию туризма в РК, который пройдет 15 сентября 2023 года в городе Актау с участием премьер-министра РК.

Отметим, что подобные встречи с туристическим рынком будут носить системный характер.