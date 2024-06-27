Уральцам подарят новый бульвар

Строительство пешеходного бульвара вдоль трассы Уральск – Саратов в Зачаганском поселковом округе начато еще в прошлом году. За последние несколько лет по обе стороны дороги здесь вырос не один десяток многоэтажек. Несмотря на то что каждый двор новостроек обустроен детскими игровыми и спортивными площадками, еще одно общественное пространство станет притягательным для местных жителей, уверено руководство города. Сейчас здесь продолжается укладка брусчатки, через широкий арык по проекту предусмотрена установка девяти мостиков из кованого металла. Появятся зоны для игр и занятий спортом, будут установлены малые архитектурные формы. Проект планируют завершить осенью этого года, ко Дню города.

Поселок Ветелки Деркульского поселкового округа – одна из самых отдаленных территорий, относящихся к областному центру, а потому долгие годы его благо­устройство велось по остаточному принципу. С началом строительного сезона в Ветелках приступили к реализации масштабного проекта – там, наконец, установят детскую игровую и спортивную площадки, а также футбольное поле. Подрядчик обязуется закончить работы до конца лета.

В этом году из-за паводка ряд крупных проектов по строительству дорог и благо­устройству в Уральске пришлось отложить. Вместе с тем переходящие с прошлого года проекты по программе «Комплексное благоустройство дворов» будут завершены. Так, в 24 уральских дворах до конца года обновят асфальт, бордюры, освещение, установят новые спортивные и игровые площадки.

По информации горакимата, всего в областном центре насчитывается 537 дворов. Работы по благоустройству дворовых территорий начаты еще в 2007 году. Большая часть уже отремонтирована. Приоритет в данном направлении отдается дворовым территориям, не видевшим ремонта несколько десятилетий. Только в прошлом году работы велись в 47 дворах.

Обновляют свой облик и городские скверы. Строители меняют брусчатку, ремонтируют памятники, монументы, скульптуры и малые архитектурные формы. На сегодня из 57 уральских скверов 35 уже отремонтированы.

В Уральске также начаты работы по установке семи автоматических систем полива клумб и газонов. На сегодня общая площадь 44 клумб составляет порядка 28 тыс. кв. м.

К концу летнего сезона этот показатель планируется заметно увеличить.