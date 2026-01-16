На территории области были установлены 53 участка с признаками самовольной добычи полезных ископаемых

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированной природоохранной прокуратурой области Ұлытау выявлена схема самовольной добычи полезных ископаемых в Улытауском районе и зарегистрированы два уголовных дела по статье 334 УК РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

По итогам следствия виновных привлекли к уголовной ответственности, возмещен экологический ущерб в сумме 51 млн тенге, принимаются меры по взысканию ущерба, причиненного в размере 136 млн тенге.

Вместе с тем, согласно требованиям Земельного кодекса, выявление земель, неиспользуемых и используемых с нарушением законодательства относится к компетенции местных исполнительных органов городов и районов. Однако анализ показал их бездействие.

«Только по данным космического мониторинга «Қазақстан Ғарыш сапары», на территории области были установлены 53 участка с признаками самовольной добычи полезных ископаемых. В этой связи по представлению природоохранной прокуратуры акиматом области акимам городов и районов поручено принять меры, направленные на своевременное выявление фактов самовольной добычи полезных ископаемых. Виновные должностные лица местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности», – сказано в публикации.

Там же добавили, что работа по выявлению и пресечению фактов самовольного пользования недрами продолжается и находится на контроле природоохранной прокуратуры.