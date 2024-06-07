Ущерб за скот полностью возмещен

Об этом вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил в ходе брифинга в СЦК. Спикер отметил: если у животных имелся идентификационный номер и регистрация в базе данных, выплаты владельцам шли из бюджета. При отсутствии этих документов хозяин мог доказать свое право на компенсацию с помощью трех свидетелей, подтверждающих потери. В этом случае средства выделяли из специальных фондов. Таким образом, на сегодняшний день компенсацию получили даже те фермеры, которые не смогли представить ни регистрационные номера, ни туши животных.

Амангалий Бердалин сообщил, что из районов затопления эвакуировано около 140 тыс. сельскохозяйственных животных, 12 450 голов, к сожалению, погибли.

– В семи регионах произведены платежи за 10 565 сельскохозяйственных животных на сумму 2,4 миллиарда тенге. В Акмолинской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях возмещен ущерб за 1 885 голов. Все заявки, по которым была произведена выплата, включены в информационную систему социаль­ной помощи. Мероприятия по ликвидации последствий паводков позволили сохранить комплексно эпизоотическую ситуацию и компенсировать последствия, – сказал спикер.

Совместно с местными исполнительными органами сотрудники Республиканского противоэпи­зоотического отряда утилизировали туши и останки погибших животных. Отряд обеспечен необходимым оборудованием и дезинфицирующими средствами для проведения ликвидационных мероприятий.

В трех областях были подтоплены 12 сибиреязвенных захоронений, а также восемь скотомогильников в ЗКО. Территориальными подразделениями министерства совместно с республиканской ветеринарной лабораторией по мере отхода воды были взяты образцы почв с данных захоронений. После получения отрицательных результатов все захоронения были подвергнуты профилактической дезинфекции. Проведены профмероприятия, в том числе вакцинация животных против особо опасных болезней.

Вместе с тем замминистра сельского хозяйства отметил, что Всемирной организацией здоровья животных 88 болезней включены в перечень особо опасных. Из них в Казахстане исторически зарегистрировано 68. В отношении 23 болезней проводится профилактическая вакцинация. Для этого из бюджета выделено 13 млрд тенге.

– За пять месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 86 неблагополучных фактов. В сравнительном анализе эпизоотической ситуации за аналогичные последние три года наблюдается динамика снижения на 55%. Из 86 неблагополучных пунктов ликвидированы 22, на остальных мероприятия продолжаются в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, – проинформировал Амангалий Бердалин.

Из-за запланированных 178 млн вакцинаций проведено 68 млн манипуляций, из намеченных 75 млн диагностических исследований – более трети.

Кроме того, в целях предотвращения ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, принимаются санитарно-ветеринарные меры. В этом году в отношении третьих стран и стран – участниц ЕАЭС на территории Казахстана введены временные ограничения по ввозу птицы из Австралии, Италии, Индии, США, введен запрет на ввоз овец и коз из Грузии.