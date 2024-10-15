Ушел из жизни почетный ректор Maqsut Narikbayev University Болат Сембин

Соболезнования
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Председатель Совета директоров и почетный ректор Maqsut Narikbayev University Сембин Болат Ажақайұлы (1944-2024) безвременно ушел из жизни, оставив невосполнимую утрату

Фото: Maqsut Narikbayev University

Болат Ажақайұлы родился в селе Байкадам Жамбылской области. В 1969 году он окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова. Свою трудовую деятельность начал в органах прокуратуры, занимая высокие должности, в том числе пост заместителя генерального прокурора Республики Казахстан.

С 2000 года Б.А. Сембин преподавал в Maqsut Narikbayev University дисциплины по прокурорскому надзору и уголовному правосудию, щедро делясь со студентами своим глубоким опытом и обширными знаниями. За годы работы он внес значительный вклад в развитие правовой системы Казахстана, подготовив несколько поколений талантливых юристов.

Кроме того, он успешно совмещал руководство Советом директоров Maqsut Narikbayev University с научной и педагогической деятельностью. Б.А. Сембин активно участвовал в разработке законов «О прокуратуре Республики Казахстан» и «О судах и статусе судей Республики Казахстан».

За свои заслуги перед государством Болат Ажақайұлы был награжден орденами «Құрмет» и «Знак Почета», нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан», «Государственный советник юстиции 3-го класса», а также нагрудным знаком Министерства образования и науки «Почетный работник высшего образования Республики Казахстан».

Он также был удостоен юбилейных медалей «10 лет Астане» и «30 лет независимости Республики Казахстан», а также нагрудного знака Министерства образования и науки за вклад в развитие науки.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

#соболезнования #юрист #MaqsutNarikbayevUniversity

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