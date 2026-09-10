Умер известный казахстанский журналист

Утрата
Дана Аменова
корреспондент

Юрий Мизинов внес значительный вклад в становление и развитие общественно-политической журналистики Казахстана

Фото: МКИ

Министерство культуры и информации выразило глубокие соболезнования родным и близким Юрия Мизинова, его коллегам и всему медиасообществу в связи с его кончиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Известному казахстанскому журналисту, сооснователю интернет-газеты «Навигатор» и главному редактору ZonaKZ было 76 лет.

Юрий Мизинов внес значительный вклад в становление и развитие общественно-политической журналистики Казахстана. Его многолетняя профессиональная деятельность была связана с развитием независимых интернет-медиа и формированием современной информационной среды страны.

Профессионализм и вклад Юрия Мизинова в отечественную журналистику получили признание читателей и профессионального сообщества.

#Журналист #соболезнование #Юрий Мизинов

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