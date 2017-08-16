Условие для переговоров с КНДР назвали в США

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила на брифинге, что для начала переговоров с США Северная Корея должна показать серьезность намерений по денуклеаризации, сообщает korrespondent.net.
"Мы хотели бы вести переговоры с Ким Чен Ыном, когда придет время. Когда они покажут, что они серьезно настроены, чтобы двигаться в сторону денуклеаризации. Мы пока этого не видели", − отметила Науэрт.
Однако она не конкретизировала предварительные условия для начала переговоров. В частности, Науэрт не стала отвечать на вопрос журналистов, достаточно ли для этого будет обязательств КНДР не наносить удар по американскому острову Гуам.
"Они знают, что надо сделать", − подчеркнула представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи приказал военным быть готовыми нанести удар по США в любой момент по его решению.
Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что ракетный удар КНДР по американским территориям может привести к полномасштабной войне.
