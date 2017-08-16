Условие для переговоров с КНДР назвали в США

В мире
Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила на брифинге, что для начала переговоров с США Северная Корея должна показать серьезность намерений по денуклеаризации, сообщает korrespondent.net.

"Мы хотели бы вести переговоры с Ким Чен Ыном, когда придет время. Когда они покажут, что они серьезно настроены, чтобы двигаться в сторону денуклеаризации. Мы пока этого не видели", − отметила Науэрт.

Однако она не конкретизировала предварительные условия для начала переговоров. В частности, Науэрт не стала отвечать на вопрос журналистов, достаточно ли для этого будет обязательств КНДР не наносить удар по американскому острову Гуам.

"Они знают, что надо сделать", − подчеркнула представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи приказал военным быть готовыми нанести удар по США в любой момент по его решению.

Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что ракетный удар КНДР по американским территориям может привести к полномасштабной войне.

Популярное

Все
Выбор во имя жизни
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Как перестать терять людей в ДТП?
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Серке, Сералы, Сер-аға...
Три счастливых дня
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Мыслитель планетарного масштаба
Песнь домбры зазвучала в степи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Когда в ауле не хватает девушек...
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

ОАЭ частично закрыли воздушное пространство из-за атак Ирана
К строительству аэропорта «Новый Ташкент» готовятся в Узбек…
В ОАЭ все учебные заведения перешли на онлайн-обучение
В Омане зафиксировали массовую гибель креветок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]