Условия вступления Казахстана в Совет мира разъяснили в Акорде

Президент
176

В Давосе Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Наряду с Президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран, проинформировали в пресс-службе Президента РК.

Также в Акорде отметили, что Казахстан вступил туда без миллиардного взноса.

- Для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года. Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере 1 миллиарда долларов не является условием членства. Это право каждого участника. В случае, если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете мира сверх установленного трехлетнего срока, - разъяснили в пресс-службе Главы государства для Tengrinews.kz.

Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям устава, добавили в Акорде.

Дональд Трамп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку его инициативы о создании Совета мира.

#соглашение #взнос #Совет Мира

