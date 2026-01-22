Представители ряда СМИ обратились с просьбой прокомментировать содержание краткой беседы Главы нашего государства с Президентом США в ходе церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространенном на Давосском форуме официальном документе «365 побед Президента Дональда Трампа в течение 365 дней» 177-ой победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям.

Кроме того, Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики «здравого смысла». В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил Главу нашего государства за поддержку его инициативы о создании Совета мира.