Устраняя «узкие места» грузоперевозок

На минувшей неделе Глава государства провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

Ставя перед Правительством стратегические задачи, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо в том числе заняться развитием морских перевозок. «Теперь другое время», – подчерк­нул Президент страны. В каком направлении будет в дальнейшем развиваться транспортно-логистический потенциал республики, рассказывает вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов.

– Алмаз Серикболович, в силу ряда внешнеполитических обстоятельств в Казахстане особую актуальность приобрел вопрос дальнейшего развития транспорта и логистики. Хотелось бы узнать, какие планы и подвижки в этом направлении уже имеются?

– Если говорить в целом, общий стратегический план развития отрасли остается неизменным. Мы по-прежнему нацелены на максимальную реализацию транзитного потенциала Казахстана по всем существующим транспортным коридорам и видам транспорта. Вам о них известно: это выходы на Китай, страны Европы, Россию, Прикаспийский регион, Центральную Азию, Турцию и Ближний Восток. Хочу отметить, что пандемия в 2020 году показала неэффективность длительного планирования в современных условиях. Поэтому, хотя у нас и имеется долгосрочное стратегическое видение, сейчас мы больше нацелены на оперативное решение текущих задач и достижение краткосрочных целей.

В частности, в 2021 году нами были разработаны корректировки к национальному проекту «Сильные регионы – драйвер развития страны».

На сегодня мы обращаем большое внимание на пропускную способность инфраструктурных объектов и коридоров. Определены и устраняются «узкие места» и административные барьеры, сдерживающие рост объемов перевозок и качества транспортно-логистических услуг на территории нашей страны.

В сфере железнодорожного транс­порта в рамках поручений Главы государства планируется строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты, железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал, обводной железнодорожной линии станции Алматы и третьего пункта пропуска «Бахты» на казахстанско-китайской границе.

Осуществив эти ключевые инфраструктурные проекты, мы пятикратно увеличим пропускную способность железнодорожных транзитных коридоров в направлении Китая и Европы, обеспечим новый выход и сократим транзитное расстояние в страны Цент­ральной Азии, а также на сутки уменьшим время доставки грузов через Алматинский узел.

В числе основных приоритетов остается продолжение работы по развитию потенциала Транс­каспийского международного транспортного маршрута. В связи с последними событиями это направление, как вы сказали, приобрело особую актуальность. Поэтому запланированные меры оказались весьма своевременными.

Также мы продолжаем делать акцент на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Автотранспортные перевозки не только не теряют своих позиций в мире, но и демонстрируют рост. Поэтому данное направление нельзя игнорировать, автомобильные дороги по-прежнему в приоритете.

– Кстати, эксперты отрасли отмечают, что в транспортной политике МИИР РК давно наблюдается некое предпочтение или, если хотите, «перекос» в сторону дорожного строительства, и это якобы делается в ущерб развитию логистической сферы. Что Вы на это скажете?

– Я тоже слышал такое мнение. Нельзя сказать, что оно ошибочное, и я не согласен. Однако и совершенно верным его не назовешь. Чтобы такое представление не осталось у общественности, хочу пояснить.

Автомобильные дороги – важнейшие транспортные артерии, неотъемлемая составная часть и один из главных инструментов транспортно-логистической отрас­ли. Попробуйте представить логистическую сферу без автодорог, что будет? Поэтому, действительно, строительству дорог уделялось большое внимание, так как их состояние требовало немедленной реконструкции, создания новых стратегических направлений для обеспечения транзитных перевозок в направлениях Восток – Запад, Север – Юг.

На сегодня по территории Казахстана проходят уже восемь автомобильных транзитных коридоров. За пять месяцев года через территорию республики автотранспортом перевезено 1,12 миллиона тонн транзитных грузов, что на 24% больше, чем за такой же период прошлого года. В свою очередь за весь 2021 год фурами перевезено 2,8 миллиона тонн транзитных грузов, что на 33% больше показателя 2020 года.

На мой взгляд, проводимая работа совсем не идет в разрез с интересами отрасли, наоборот, улучшается один из основных инфраструктурных инструментов логистов. И до 2025 года мы планируем построить и обновить 12 тыс. км автодорог.

В действительности, как я уже сказал, транспортная политика МИИР комплексно охватывает развитие всей отрасли. За последние 15 лет в транспортную сферу вложено порядка 35 миллиардов долларов, проложено 2,5 тысячи километров новых железных, построено и реконструировано свыше 13 тысяч км автомобильных дорог.

В сфере гражданской авиации Казахстана сегодня имеются современные конкурентоспособные авиакомпании, 25 аэропортов. «Западные ворота» Казахстана представлены морскими портами Актау и Курык, а «Восточные ворота» – сухим портом в СЭЗ «Хоргос».

Еще стоит отметить, что Министерством торговли и интеграции сейчас ведется работа по созданию трансграничных хабов, включающих в себя объекты транспортной и торговой логистики.

– Насколько сильно повлиял кризис украинско-российских отношений на транспортную политику Казахстана?

– Как недавно отметил Глава государства, любой кризис представляет собой как риск, так и новые возможности. Понятно, что санкционные ограничения по отношению к нашему крупному северному партнеру создают для нас большие риски во многих отраслях экономики.

К примеру, за пять истекших месяцев объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай снизился на 8% к аналогичному периоду 2021 года. На фоне больших перемен это снижение незначительно, но это касается только транзита. Из-за кризиса мы активно работаем над переориентацией казахстанского экспорта на альтернативные маршруты. Наиболее перс­пективным на сегодня является Транс­каспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), проходящий через порты Актау и Курык. С весны мы в ускоренном темпе работаем с коллегами из Азербайджана и Грузии по его дальнейшему развитию.

Так, в рамках ТМТМ налажен регулярный мультимодальный транспортный сервис по направлению КНР⁄РК – Курык⁄Актау – Баку⁄Алят – Батуми⁄Поти и далее в страны Европы.

Дополнительный импульс придаст ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, которая позволит создать оптимальный маршрут в Турцию с дальнейшим выходом на европейскую железнодорожную сеть.

За пять месяцев текущего года по ТМТМ перевезено до 732,5 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заметно выросли контейнерные перевозки: только за последние три месяца перевезено 8 тысяч ДФЭ. Это при том, что в январе – мае 2021 года было 9 тысяч ДФЭ.

Для дальнейшего развития маршрута требуется двукратное увеличение численности автопарка наших перевозчиков. Для этого мы приняли меры по поддержке предпринимателей, занятых в этой сфере. В частности, весной были «обнулены» ставки утильсбора на ввозимые тягачи.

Кроме того, прорабатывается создание «контейнерного хаба» в порту Актау и приобретение 10 паромов, ведется разработка Дорожной карты по синхронному устранению «узких мест» и развитию ТМТМ на 2022–2027 годы.

Потенциал маршрута еще не раскрыт. Все страны, участвующие в проекте, прилагают большие усилия, чтобы превратить ТМТМ в полномасштабный и устойчивый грузопоток между Востоком и Западом.

В начале беседы вы верно отметили, что сфера транспорта и логистики сейчас стала сверхактуальной. И Президент, и Премьер-министр этот вопрос относят к приоритетам государственной политики. Вы знаете, что недавно в Акорде и Правительстве состоялся обстоятельный разговор на эту тему.

Поэтому на сегодня стратегическое видение такое: меры и шаги МИИР РК по развитию отрасли будут комплексными, отвечающими поручениям Главы государства. Внимание будет уделено всем направлениям курируемой сферы. При этом строительство и реконструкция автомобильных дорог продолжатся так же, как и развитие морской, авиационной и железнодорожной инфраструктуры.