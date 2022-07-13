Экономика Устраняя «узкие места» грузоперевозок 13 июля 2022 г. 0:30 Фарид Юмашев На минувшей неделе Глава государства провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала страны. Ставя перед Правительством стратегические задачи, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо в том числе заняться развитием морских перевозок. «Теперь другое время», – подчеркнул Президент страны. В каком направлении будет в дальнейшем развиваться транспортно-логистический потенциал республики, рассказывает вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов. – Алмаз Серикболович, в силу ряда внешнеполитических обстоятельств в Казахстане особую актуальность приобрел вопрос дальнейшего развития транспорта и логистики. Хотелось бы узнать, какие планы и подвижки в этом направлении уже имеются? – Если говорить в целом, общий стратегический план развития отрасли остается неизменным. Мы по-прежнему нацелены на максимальную реализацию транзитного потенциала Казахстана по всем существующим транспортным коридорам и видам транспорта. Вам о них известно: это выходы на Китай, страны Европы, Россию, Прикаспийский регион, Центральную Азию, Турцию и Ближний Восток. Хочу отметить, что пандемия в 2020 году показала неэффективность длительного планирования в современных условиях. Поэтому, хотя у нас и имеется долгосрочное стратегическое видение, сейчас мы больше нацелены на оперативное решение текущих задач и достижение краткосрочных целей. В частности, в 2021 году нами были разработаны корректировки к национальному проекту «Сильные регионы – драйвер развития страны». На сегодня мы обращаем большое внимание на пропускную способность инфраструктурных объектов и коридоров. Определены и устраняются «узкие места» и административные барьеры, сдерживающие рост объемов перевозок и качества транспортно-логистических услуг на территории нашей страны. В сфере железнодорожного транспорта в рамках поручений Главы государства планируется строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты, железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал, обводной железнодорожной линии станции Алматы и третьего пункта пропуска «Бахты» на казахстанско-китайской границе. Осуществив эти ключевые инфраструктурные проекты, мы пятикратно увеличим пропускную способность железнодорожных транзитных коридоров в направлении Китая и Европы, обеспечим новый выход и сократим транзитное расстояние в страны Центральной Азии, а также на сутки уменьшим время доставки грузов через Алматинский узел. В числе основных приоритетов остается продолжение работы по развитию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. В связи с последними событиями это направление, как вы сказали, приобрело особую актуальность. Поэтому запланированные меры оказались весьма своевременными. Также мы продолжаем делать акцент на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Автотранспортные перевозки не только не теряют своих позиций в мире, но и демонстрируют рост. Поэтому данное направление нельзя игнорировать, автомобильные дороги по-прежнему в приоритете. – Кстати, эксперты отрасли отмечают, что в транспортной политике МИИР РК давно наблюдается некое предпочтение или, если хотите, «перекос» в сторону дорожного строительства, и это якобы делается в ущерб развитию логистической сферы. Что Вы на это скажете? – Я тоже слышал такое мнение. Нельзя сказать, что оно ошибочное, и я не согласен. Однако и совершенно верным его не назовешь. Чтобы такое представление не осталось у общественности, хочу пояснить. Автомобильные дороги – важнейшие транспортные артерии, неотъемлемая составная часть и один из главных инструментов транспортно-логистической отрасли. Попробуйте представить логистическую сферу без автодорог, что будет? Поэтому, действительно, строительству дорог уделялось большое внимание, так как их состояние требовало немедленной реконструкции, создания новых стратегических направлений для обеспечения транзитных перевозок в направлениях Восток – Запад, Север – Юг. На сегодня по территории Казахстана проходят уже восемь автомобильных транзитных коридоров. За пять месяцев года через территорию республики автотранспортом перевезено 1,12 миллиона тонн транзитных грузов, что на 24% больше, чем за такой же период прошлого года. В свою очередь за весь 2021 год фурами перевезено 2,8 миллиона тонн транзитных грузов, что на 33% больше показателя 2020 года. На мой взгляд, проводимая работа совсем не идет в разрез с интересами отрасли, наоборот, улучшается один из основных инфраструктурных инструментов логистов. И до 2025 года мы планируем построить и обновить 12 тыс. км автодорог. В действительности, как я уже сказал, транспортная политика МИИР комплексно охватывает развитие всей отрасли. За последние 15 лет в транспортную сферу вложено порядка 35 миллиардов долларов, проложено 2,5 тысячи километров новых железных, построено и реконструировано свыше 13 тысяч км автомобильных дорог. В сфере гражданской авиации Казахстана сегодня имеются современные конкурентоспособные авиакомпании, 25 аэропортов. «Западные ворота» Казахстана представлены морскими портами Актау и Курык, а «Восточные ворота» – сухим портом в СЭЗ «Хоргос». Еще стоит отметить, что Министерством торговли и интеграции сейчас ведется работа по созданию трансграничных хабов, включающих в себя объекты транспортной и торговой логистики. – Насколько сильно повлиял кризис украинско-российских отношений на транспортную политику Казахстана? – Как недавно отметил Глава государства, любой кризис представляет собой как риск, так и новые возможности. Понятно, что санкционные ограничения по отношению к нашему крупному северному партнеру создают для нас большие риски во многих отраслях экономики. К примеру, за пять истекших месяцев объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай снизился на 8% к аналогичному периоду 2021 года. На фоне больших перемен это снижение незначительно, но это касается только транзита. Из-за кризиса мы активно работаем над переориентацией казахстанского экспорта на альтернативные маршруты. Наиболее перспективным на сегодня является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), проходящий через порты Актау и Курык. С весны мы в ускоренном темпе работаем с коллегами из Азербайджана и Грузии по его дальнейшему развитию. Так, в рамках ТМТМ налажен регулярный мультимодальный транспортный сервис по направлению КНР⁄РК – Курык⁄Актау – Баку⁄Алят – Батуми⁄Поти и далее в страны Европы. Дополнительный импульс придаст ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, которая позволит создать оптимальный маршрут в Турцию с дальнейшим выходом на европейскую железнодорожную сеть. За пять месяцев текущего года по ТМТМ перевезено до 732,5 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заметно выросли контейнерные перевозки: только за последние три месяца перевезено 8 тысяч ДФЭ. Это при том, что в январе – мае 2021 года было 9 тысяч ДФЭ. Для дальнейшего развития маршрута требуется двукратное увеличение численности автопарка наших перевозчиков. Для этого мы приняли меры по поддержке предпринимателей, занятых в этой сфере. В частности, весной были «обнулены» ставки утильсбора на ввозимые тягачи. Кроме того, прорабатывается создание «контейнерного хаба» в порту Актау и приобретение 10 паромов, ведется разработка Дорожной карты по синхронному устранению «узких мест» и развитию ТМТМ на 2022–2027 годы. Потенциал маршрута еще не раскрыт. Все страны, участвующие в проекте, прилагают большие усилия, чтобы превратить ТМТМ в полномасштабный и устойчивый грузопоток между Востоком и Западом. В начале беседы вы верно отметили, что сфера транспорта и логистики сейчас стала сверхактуальной. И Президент, и Премьер-министр этот вопрос относят к приоритетам государственной политики. Вы знаете, что недавно в Акорде и Правительстве состоялся обстоятельный разговор на эту тему. Поэтому на сегодня стратегическое видение такое: меры и шаги МИИР РК по развитию отрасли будут комплексными, отвечающими поручениям Главы государства. Внимание будет уделено всем направлениям курируемой сферы. При этом строительство и реконструкция автомобильных дорог продолжатся так же, как и развитие морской, авиационной и железнодорожной инфраструктуры.