Солнечный коллектор разработал школьник из области Абай

Инновационный проект представил девятиклассник Женис Божаев. Его изобретение поможет использовать солнечную энергию для бытовых целей, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на Минпросвещения
Как рассказал школьник, он стремится сократить зависимость от угля, дров и электричества, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду. Для этого он создал чертеж солнечного коллектора, подобрал необходимые детали и начал сборку установки.
«При сборке коллектора использовал деревянный каркас и теплоизоляцию из пеноплекса, создав герметичность с помощью двойного стеклопакета. В качестве теплоаккумулятора использовал специальную емкость, проверив её эффективность в испытаниях. Экспериментальная установка размером 0,33 м² продемонстрировала способность нагревать воду до 30°C и накопить 2 142 000 Дж энергии за день. Реализуя этот проект, мы можем внести вклад в улучшение экологии нашего региона», — говорит Женис.
По его словам, солнечный коллектор также можно использовать для обогрева сельскохозяйственных и жилых помещений, а также обеспечения горячей водой. Учитывая, что для сельского хозяйства требуется вода температурой 30-90°C, юный физик подчеркивает важность такой системы для своего региона.
К слову, устройство уже прошло проверку. По расчетам школьника, солнечный коллектор способен полностью обеспечить дом теплом и горячей водой. Установка такого оборудования на крыше дома позволяет эффективно использовать пространство.