Солнечный коллектор разработал школьник из области Абай

Энергетика , Образование , Изобретения
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Дана Аменова
корреспондент

Инновационный проект представил девятиклассник Женис Божаев. Его изобретение поможет использовать солнечную энергию для бытовых целей, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Фото: скриншот видео Минпросвещения

Как рассказал школьник, он стремится сократить зависимость от угля, дров и электричества, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду. Для этого он создал чертеж солнечного коллектора, подобрал необходимые детали и начал сборку установки.

«При сборке коллектора использовал деревянный каркас и теплоизоляцию из пеноплекса, создав герметичность с помощью двойного стеклопакета. В качестве теплоаккумулятора использовал специальную емкость, проверив её эффективность в испытаниях. Экспериментальная установка размером 0,33 м² продемонстрировала способность нагревать воду до 30°C и накопить 2 142 000 Дж энергии за день. Реализуя этот проект, мы можем внести вклад в улучшение экологии нашего региона», — говорит Женис.

По его словам, солнечный коллектор также можно использовать для обогрева сельскохозяйственных и жилых помещений, а также обеспечения горячей водой. Учитывая, что для сельского хозяйства требуется вода температурой 30-90°C, юный физик подчеркивает важность такой системы для своего региона.

К слову, устройство уже прошло проверку. По расчетам школьника, солнечный коллектор способен полностью обеспечить дом теплом и горячей водой. Установка такого оборудования на крыше дома позволяет эффективно использовать пространство.

#школьник #разработка #солнце #энергия #коллектор

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