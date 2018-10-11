Уточнен бюджет на 2018-2020 годы в связи с изменением статусов Шымкента и Туркестанской области

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В Мажилисе презентованы поправки в бюджет на 2018-2020 годы. Как сказано в пресс-релизе к презентации соответствующего проекта закона, основанием для повторного уточнения бюджета является необходимость реализации Указа Главы государства об изменении административных статусов Шымкента и Туркестанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Так, поступления и расходы увеличены на сумму обратного трансферта из Туркестанской области и целевого трансферта городу Шымкенту соответственно.
"В связи с предоставлением городу Шымкент статуса города республиканского значения, в бюджете на 2018 год предусмотрено поступление трансфертов из бюджета Туркестанской области в сумме 15 миллиардов тенге для дальнейшего перечисления в бюджет города Шымкент. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 9 триллионов 656 миллиардов тенге с увеличением на 12,6 миллиарда тенге относительно ранее утвержденного объема. Дефицит сохранен в ранее утвержденном размере 883,3 миллиарда тенге или 1,5% к ВВП", - пояснил вице-министр национальной экономики Руслан Даленов.