Уточнен бюджет на 2018-2020 годы в связи с изменением статусов Шымкента и Туркестанской области

Экономика
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Лаура Тусупбекова
Фото с сайта abctv.kz
В Мажилисе презентованы поправки в бюджет на 2018-2020 годы. Как сказано в пресс-релизе к презентации соответствующего проекта закона, основанием для повторного уточнения бюджета является необходимость реализации Указа Главы государства об изменении административных статусов Шымкента и Туркестанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Так, поступления и расходы увеличены на сумму обратного трансферта из Туркестанской области и целевого трансферта городу Шымкенту соответственно.

"В связи с предоставлением городу Шымкент статуса города республиканского значения, в бюджете на 2018 год предусмотрено поступление трансфертов из бюджета Туркестанской области в сумме 15 миллиардов тенге для дальнейшего перечисления в бюджет города Шымкент. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 9 триллионов 656 миллиардов тенге с увеличением на 12,6 миллиарда тенге относительно ранее утвержденного объема. Дефицит сохранен в ранее утвержденном размере 883,3 миллиарда тенге или 1,5% к ВВП", - пояснил вице-министр национальной экономики Руслан Даленов.

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