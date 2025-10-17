Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Атырау вынесли приговор в отношении мужчины, обвиняемом в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в Кульсары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

В СМУСе рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в изнасиловании малолетней, совершённом с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч. 4 ст. 120 УК), а также в умышленном убийстве малолетней (ч. 3 ст. 99 УК РК).

В июне 2025 года в Кульсары семилетняя девочка, возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила на дороге злоумышленника. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним.

Введя девочку в заблуждение, он отвёл её к берегу реки, где, воспользовавшись её беспомощным состоянием и применив физическое насилие, изнасиловал. С целью сокрытия совершённого преступления подсудимый избил ребёнка и утопил её в реке.

«Вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, а также заключениями экспертиз. Суд признал У. виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к пожизненному лишению свободы», – сказано в информации.

Приговор не вступил в законную силу.