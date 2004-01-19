Законы Утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 16 января 2004 года, № 1281

Положение о юбилейной медали «Тынга 50 жыл»1. Юбилейной медалью «Тынга 50 жыл» (далее — юбилейная медаль) награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в освоение целинных и залежных земель и развитие сельского хозяйства в республике, а также награжденные ранее медалью за освоение целинных и залежных земель. 2. Представления к награждению юбилейной медалью вносятся Президенту Республики Казахстан Парламентом, Правительством, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами областей, городов Астаны и Алматы, а также общественными организациями. 3. Юбилейная медаль вручается Президентом Республики Казахстан. Юбилейную медаль от имени и по поручению Президента Республики Казахстан также могут вручать: 1) государственный секретарь Республики Казахстан; 2) члены Правительства Республики Казахстан; 3) акимы областей, городов Астаны и Алматы, а также иные должностные лица, уполномоченные на это Главой государства. 4. Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке и гласно. Она вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается Указ Президента Республики Казахстан о награждении. 5. О произведенном вручении юбилейной медали составляется протокол установленной формы. Он скрепляется подписью лица, вручившего медаль, и печатью органа, производившего вручение, и направляется в Администрацию Президента Республики Казахстан. 6. Юбилейная медаль «Тынга 50 жыл» носится на левой стороне груди. При наличии государственных наград Республики Казахстан она располагается после них. 7. Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается соответствующее удостоверение. 8. Учет произведенных награждений, а также отчетность о ходе вручения юбилейных медалей ведутся Администрацией Президента Республики Казахстан.