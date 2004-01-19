Утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 16 января 2004 года, № 1281
Положение о юбилейной медали
«Тынга 50 жыл»1. Юбилейной медалью «Тынга 50 жыл»
(далее — юбилейная медаль) награждаются граждане
Республики Казахстан и иностранные граждане,
внесшие значительный вклад в освоение целинных и
залежных земель и развитие сельского хозяйства в
республике, а также награжденные ранее медалью
за освоение целинных и залежных земель.
2. Представления к награждению
юбилейной медалью вносятся Президенту
Республики Казахстан Парламентом,
Правительством, министерствами, иными
центральными государственными органами
Республики Казахстан, акимами областей, городов
Астаны и Алматы, а также общественными
организациями.
3. Юбилейная медаль вручается
Президентом Республики Казахстан. Юбилейную
медаль от имени и по поручению Президента
Республики Казахстан также могут вручать:
1) государственный секретарь
Республики Казахстан;
2) члены Правительства Республики
Казахстан;
3) акимы областей, городов Астаны и
Алматы, а также иные должностные лица,
уполномоченные на это Главой государства.
4. Вручение юбилейной медали
производится в торжественной обстановке и
гласно. Она вручается награжденному лично. Перед
вручением оглашается Указ Президента Республики
Казахстан о награждении.
5. О произведенном вручении юбилейной
медали составляется протокол установленной
формы. Он скрепляется подписью лица, вручившего
медаль, и печатью органа, производившего
вручение, и направляется в Администрацию
Президента Республики Казахстан.
6. Юбилейная медаль «Тынга 50 жыл» носится на
левой стороне груди. При наличии государственных
наград Республики Казахстан она располагается
после них.
7. Каждому награжденному одновременно
с вручением юбилейной медали выдается
соответствующее удостоверение.
8. Учет произведенных награждений, а также
отчетность о ходе вручения юбилейных медалей
ведутся Администрацией Президента Республики
Казахстан.