Утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 7 ноября 2005 года, № 1666

Описание юбилейной медали «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл»
Юбилейная медаль «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл» изготавливается из латуни, имеет форму правильного круга диаметром 34 миллиметра.
На аверсе медали в центре изображен Государственный флаг Республики Казахстан. Изображение флага выполнено из эмали голубого цвета. В нижней части медали по окружности расположена лавровая ветвь. Справа от флага находится рельефная надпись «10 жыл», выполненная в две строки.
На реверсе медали в центральной части на матированной поверхности нанесена надпись «Казахстан Республикасынын Парламентi» в три строки. В нижней части под надписью расположен элемент национального орнамента.
Все изображения и надписи на медали рельефные, золотистого цвета. Края медали обрамлены бортиком.
Юбилейная медаль «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл» с помощью ушка и кольца соединяется с колодкой шестиугольной формы шириной 34 мм и высотой 50 мм, изготовленной из латуни. Колодка обтянута муаровой лентой цвета Государственного флага Республики Казахстан, края которой обрамлены полосками синего цвета шириной по 4 мм. В центре ленты расположены две желтые полоски шириной по 2 мм. Ширина муаровой ленты 34 мм. На оборотной стороне колодки расположена булавка, с помощью которой медаль крепится к одежде.