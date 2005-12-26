Утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 7 ноября 2005 года, № 1666 Законы 103

Описание юбилейной медали «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл» Юбилейная медаль «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл» изготавливается из латуни, имеет форму правильного круга диаметром 34 миллиметра. На аверсе медали в центре изображен Государственный флаг Республики Казахстан. Изображение флага выполнено из эмали голубого цвета. В нижней части медали по окружности расположена лавровая ветвь. Справа от флага находится рельефная надпись «10 жыл», выполненная в две строки. На реверсе медали в центральной части на матированной поверхности нанесена надпись «Казахстан Республикасынын Парламентi» в три строки. В нижней части под надписью расположен элемент национального орнамента. Все изображения и надписи на медали рельефные, золотистого цвета. Края медали обрамлены бортиком. Юбилейная медаль «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл» с помощью ушка и кольца соединяется с колодкой шестиугольной формы шириной 34 мм и высотой 50 мм, изготовленной из латуни. Колодка обтянута муаровой лентой цвета Государственного флага Республики Казахстан, края которой обрамлены полосками синего цвета шириной по 4 мм. В центре ленты расположены две желтые полоски шириной по 2 мм. Ширина муаровой ленты 34 мм. На оборотной стороне колодки расположена булавка, с помощью которой медаль крепится к одежде.