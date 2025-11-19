Уважайте пешеходов!

Закон и Порядок
Категория логотип
62
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Полицейские региона усилили контроль за дейст­виями автовладельцев. Особое внимание при этом уделено выявлению водителей, не пропускающих пешеходов в местах перехода.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Усиленные рейдовые меро­приятия проходят в рамках Недели безопасности дорожного движения. Главные задачи, поставленные перед стражами правопорядка, связаны с профилактикой дорожно-транспортных происшествий и повышением культуры поведения участников дорожного движения.

В числе нарушителей оказался, в частности, работник городского общественного транспорта – водитель автобуса марки Yutong, следовавшего по маршруту № 32. Гражданин привлечен к адми­нистративной ответственности за то, что не уступил дорогу пешеходу на участке установленного места перехода. С начала года административные протоколы за аналогичные нарушения составлены в отношении более чем 1 300 водителей.

Блюстители закона напоминают, что уважение к пешеходам – один из важнейших факторов безопасности на дорогах. Вместе с тем пешим участникам дорожного движения также следует строго соблюдать правила и переходить дорогу только по обозначенным переходам.

С начала года в области зарегистрировано 499 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате 44 человека погибли и 495 получили травмы. Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения к взаимной вежливости, внимательности и строгому соблюдению правил, чтобы сохранить самое ценное – человеческую жизнь.

#полиция #ДТП #контроль #пешеходы

