Уверен, что Президент Казахстана решил не подвергать страну политическим рискам, поэтому заявил о досрочных выборах главы государства

Курс Президента – на эволюционные перемены

Ранее я считал вполне прием­лемым пятилетний срок президентских полномочий Касым-Жомарта Токаева и проведение очередных парламентских выборов по истечении периода полномочий Мажилиса Парламента. Обосновываю почему.

Во-первых, никаких реальных конкурентов в ближайшие 3–5 лет у действующего Президента, на мой взгляд, не предвидится. Тем более что свою предвыборную программу он, несмотря на сложные социально-экономические проблемы, выполняет. Во-вторых, депутаты Мажилиса были избраны в условиях альтернативной и конкурентной межпартийной борьбы, и в целом они занимаются вполне конструктивной работой. Однако жизнь вносит свои непредвиденные коррективы. Главным образом в той части, где появилась необходимость удовлетворения в максимальной мере возрас­тающих запросов общества в обеспечении материального благополучия граждан. Это потребует высочайшего напряжения усилий Президента и Правительства, особенно в 2023–2024 годах, представлявших ранее электоральный период.

В свою очередь и январские события 2022 года послужили известным катализатором, обострившим внутриполитическую ситуацию, что требовало адекватной реакции действую­щей власти.

Что касается законодательных процедур для проведения выборов, то они безупречны, поэтому я не вижу никаких препятствий. Заявления многих политологов о том, что пос­ледние решения о выборах и семилетнем сроке полномочий президента можно было принять на июньском референдуме, внешне обоснованы, но такой ход событий и является прямым доказательством сложности текущего времени, непостоянства, выражаясь воен­ным языком, «театра политических действий».

Касым-Жомарт Токаев не относится к категории самоуверенных политиков, принимае­мые им решения, напротив, говорят об уважении к мнению избирателей и о том, что он чутко определяет пульс настроения своих сограждан. Именно по­этому я в полной мере поддерживаю ту часть сентябрьского Послания Президента, которая касается досрочных выборов, считаю ее объективно закономерной и реалистичной.

Некоторые сограждане сейчас задаются вопросом: хорошо это или плохо – установление семилетнего срока президентских полномочий? Я лично считаю это вполне оправданным. Во-первых, Касым-Жомарт Токаев по совокупности сроков своего президентства практически не выходит за пределы двух возможных пятилетних периодов, а во-вторых, беспристрастный анализ экономической и политической ситуации является объективной основой для такого шага. Негативные оценки многих наших политологов обусловлены неспособностью, а чаще нежеланием «видеть лес за деревьями», а то и откровенным дилетантством и политиканством.

Действующий Президент определил себе временную дистанцию, в течение которой он берет на себя ответственность вывести страну из кризиса, и мы, если считаем себя патриотами, должны способствовать этому. Другой вопрос: не продлит ли он свой семилетний срок в будущем? Так вот этого не будет! Знаю Касым-Жомарта Кемелевича не один десяток лет и уверен, что человеку с такими морально-нравственными установками, которыми он руководствуется, не присуще стремление ни к культу личности, ни к узурпации власти.

Пользуясь трибуной вашего издания, хотел бы также выразить уверенность в полной поддержке казахстанцами курса действующего Президента РК на эволюционные перемены к лучшему. Нам не нужны социальные потрясения, мы знаем цену оголтелому популизму.