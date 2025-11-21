По данным Кызылординского областного департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, на протяжении ряда лет экономика региона демонстрирует устойчивую тенденцию развития по основным социально-экономическим показателям. В частности, отмечается увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности, рост валовой продукции сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал, строительных работ, ввода жилья, торговли и предпринимательства. Об экономических достижениях Приаралья, путях решения актуальных проблем в интервью «Казахстанской правде» рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек НАЛИБАЕВ.

– Нурлыбек Машбекович, расскажите, какие факторы, на Ваш взгляд, способствуют росту основных показателей экономики Кызылординской области?

– Один из позитивных показателей экономической активности региона – объем валового регионального продукта (ВРП), который по итогам 2024 года вырос на 8,1 процента, а за шесть месяцев года текущего – на 5 процентов. По итогам 2024 года объем ВРП достиг 3,1 триллиона тенге – это в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. Прогноз на текущий год – 3,7 триллиона тенге. За каждым из этих показателей стоит напряженнейшая работа всего региона.

По итогам десяти месяцев 2025 года обеспечен рост всех основных макроэкономических показателей. При особой поддержке Главы государства и Правительства областной бюджет составил свыше 851 миллиарда тенге, что более чем в два раза больше 2021 года. Из них 477 миллиардов тенге направлено на социальную сферу.

Здесь отмечу, что с 2022 года для оптимизации бюджетных средств проведен углубленный анализ социальной сферы. Благодаря чему нам удалось сэкономить 108 миллиардов тенге и не допустить нецелевого расходования средств. Все эти деньги направлены на решение наиболее актуальных вопросов региона – развитие инфраструктуры, повышение качества жизни населения, создание новых рабочих мест, улучшение экологического состояния и другие.

– Приаралье в последние годы превратилось в одну огромную строительную площадку, и это не может не радовать – возводится жилье, объекты здравоохранения, спорта, образования. А благодаря крупным инвестиционным проектам заработал и целый ряд производств. Известно, что для дальнейшего привлечения в регион иностранных инвестиций и внед­рения передовых технологий Вы за неполный год побывали с рабочими поездками в Италии, Испании, Турции, Швейцарии… Означает ли это, что в ближайшее время следует ждать осуществления новых интересных инвестпроектов?

– Да, для диверсификации областной экономики мы проводим активную работу по привлечению всех видов инвестиций – государственных, иностранных, совместных и частных капиталовложений. Высокую оценку нашим усилиям дал и Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе недавнего рабочего визита в Кызылординскую область.

В целом за последние три года в экономику региона привлечено около триллиона 600 миллиардов тенге инвестиций, завершено 45 проектов, создано 1 400 новых постоянных рабочих мест. Замечу, большая часть инвестиций приходится на долю частных инвесторов. Из привлеченных за 10 месяцев 2025 года почти 603 миллиардов тенге инвестиций – 70 процентов составляет доля частных вложений.

До конца года планируется привлечь в экономику региона свыше 720 миллиардов тенге. С 2025 по 2028 год намечено осуществить 90 инвестпроектов почти на два триллиона тенге, создать более 11 тысяч новых рабочих мест. В нынешнем году уже завершены 11 из 27 крупных проектов.

– Есть ли среди реализованных инвестпроекты обрабатывающей промышленности?

– Конечно есть. Развитие обрабатывающей промышленности – важнейшая задача, которую мы перед собой поставили. В этом году в Кызылорде введены в строй действующих кирпичный завод ТОО «Кызылорда Саз М», который покрывает 90 процентов потребности области в кирпиче, производство зеркал ТОО «Ayna Glass», комплекс по выпуску хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий ТОО «Қызылорда Нан» и малая промышленная зона, где размещены восемь цехов, специа­лизирующихся на полуфабрикатах, хлебобулочных, мясных изделиях. Также открылись железобетонный, асфальтобетонный и рисовый заводы, производства по выпуску пельменей, молочных продуктов, рафинированного сахара и другие.

Турецкой компанией Аksa Energy в Кызылорде поэтапно вводится в эксплуатацию новая ТЭЦ мощностью 240 мегаватт. Инвестпроект стоимостью 215 миллиардов тенге воплощается в рамках поручения Президента страны.

Также в регионе строят завод по производству извести, комплекс по ремонту пассажирских вагонов, при поддержке АО «Kazakh Invest» ведется сооружение шес­ти солнечных и двух ветряных электростанций. Началось строи­тельство завода по сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

Поделюсь и планами. Недавно в присутствии главы Правительства подписано соглашение с испанской компанией Roka Group, которая с нуля создаст в Кызылорде первое в стране производство высококачественной сантехники, проектной стоимостью почти 41 миллиард тенге. Кроме того, скоро начнется строительство горно-обогатительной фабрики, заводов по выпуску кальцинированной соды и стек­лянных бутылок.

Уверен, все эти инвестиционные проекты не только придадут импульс развитию экономики и увеличат налоговые поступления, но и, самое главное, создадут новые рабочие места и повысят уровень жизни населения региона.

– На четвертом заседании Национального курултая в Бурабае Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что у Казахстана есть огромные возможности задавать тон в региональном и глобальном масштабах по четырем направлениям. Одно из них связано с развитием транзитно-транспортного потенциала. Кызылорда выгодно расположена на пересечении автомобильных и железных дорог, что создает благоприят­ные условия для превращения региона в крупный транзитно-логистический центр юга республики. В этой связи хочется спросить, есть ли в планах строительство четырехполосной автомагистрали от Кызылорды до Актобе?

– Да, вопрос о реконструкции этой автодороги стоит на повестке. Протяженность трассы республиканского значения М-32 Самара – Шымкент на территории нашей области составляет 810,5 километра. Дело в том, что из них 244,5 километра в направлении Туркестанской области – дорога четырехполосная, а 566 километров в сторону Актюбинской области – двухполосная. Интенсивность грузового транспорта на автостраде в направлении Актобе ежегодно увеличивается в среднем на 10 процентов и составляет 10 тысяч автомобилей в сутки. Потому этот вопрос потребовал решения.

В этой связи от лица всех жителей региона в ходе визита Главы государства в Кызылординскую область в октябре 2023 года я обратился с просьбой о реконструкции участка трассы от Кызылорды до Актобе из двухполосной в четырехполосную.

Первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру было поручено взять вопрос на контроль и разработать проект­но-сметную документацию на 2024 год. В результате совместно с АО «КаздорНИИ» и НК «КазАвто­Жол» было разработано технико-экономическое обоснование по переводу дороги из второй технической категории в первую.

На сегодня ТЭО разделено на два участка. Его заказчиком и спонсором выступили АО «НК «КазАвтоЖол» и Фонд развития города Кызылорды, сопровождением занимается областной филиал национальной компании.

По Участку № 1 получено положительное заключение государственной экспертизы по разработке проекта строительства объездной дороги вокруг Кызылорды. Ее строительство оценено в 46 миллиардов 379 миллионов тенге. Сейчас идет работа по привлечению средств с Исламским банком развития, подписан ряд соглашений. Проект ТЭО по Участку № 2 получил положительное заключение государственной экспертизы. На строительство 462 километров дороги потребуется около 833 миллиардов тенге.

Для эффективного освоения средств объект разделен на 13 очередей. Срок параллельного строи­тельства на всех участках – 36 месяцев. По Участку № 1 ведутся тендерные процедуры и работа по определению подрядчиков.

– Нурлыбек Машбекович, экономика, экология и благосостояние жителей региона во многом зависят от состояния реки Сырдарьи. Нехватка воды остается актуальной не только для нашего региона, но и всей республики. Расскажите, какая работа проводится в области для решения проб­лем с поливом в вегетационный период, уменьшатся ли площади посева риса, как проходит диверсификация: переход к выращиванию сельхозкультур, требующих меньше воды?

– В этом году в связи с обмелением Сырдарьи земледельцы региона испытали серьезные трудности с поливом сельхозугодий. В вегетационный период по поручению Президента в область специально прибыла правительственная комиссия во главе с Премьер-министром, неоднократно приезжали министры водных ресурсов и ирригации, сельского хозяйства, которые круглосуточно держали на контроле работу водных объектов. Большую помощь оказало Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое привлекло из всех регионов республики 139 специалистов и 25 мобильных насосных установок.

По поручению Президента из резерва Правительства был выделен миллиард тенге для закупки еще 53 агрегатов. В результате своевременных мер посевные площади были обеспечены водой.

Благодаря этой поддержке урожай удалось собрать без потерь. Рисоводы области получили около 470 тысяч тонн зерна, в среднем по 58,1 центнера риса с гектара. А объем валовой продукции сельского хозяйства превысил по итогам 10 месяцев 211 миллиардов тенге.

В нынешнем году по области сельскохозяйственные культуры были размещены почти на 190 тысячах гектаров. Основной культурой – рисом – засеяно до 81 тысячи гектаров. По поручению Главы государства мы постепенно оптимизируем площади посевов риса, уменьшив их в текущем году на 4,7 тысячи гектаров. В 2026 году рисовые поля сократятся еще на 3,2 тысячи гектаров.

В рамках диверсификации структуры агроугодий по сравнению с прошлым годом на 2,2 тысячи гектаров увеличены площади посевов засухоустойчивых растений – кормовых, масличных культур и кукурузы. К слову, в рамках поэтапной реализации проекта по строительству в регионе крахмалопаточного завода мы увеличим площади посевов кукурузы.

Для эффективного использования водных ресурсов внедряются водосберегающие технологии и цифровизация водных систем. Свою эффективность по снижению расходов воды показала и лазерная шлифовка пахотных земель. Фермеры на обработанных 60 тысячах гектаров увеличили урожайность на 30 процентов.

В то же время в Шиелийском, Казалинском и Аральском районах приступили к реализации инвестпроектов с применением влагосберегающих технологий. В частности, ТОО «Тан ЛТД» совмест­но с китайской компанией внедряет проект по выращиванию кукурузы с использованием капельного орошения, а ТОО «РЗА Агро» выращивает люцерну с применением дождевальных установок, ТОО «Camel Pro» подобным способом возделывает кормовые культуры.

Согласно поручению Президента, в рамках господдержки по внедрению водосберегающих технологий на ближайшие три года выделено более 34 миллиардов тенге.

– Нурлыбек Машбекович, не могу не спросить об экологической ситуации в бассейне Аральского моря. Государство инициирует масштабные прог­раммы по высадке саксау­ла, осуществляются десятки республиканских и совместных международных проектов. Весной велись переговоры глав Министерства водных ресурсов и ирригации и Всемирного банка по Европе и Центральной Азии. Скажите, как на сегодня обстоят дела с проектом по восстановлению Северного Аральского моря?

– Аральский кризис – одно из крупнейших экологических бедствий в истории человечества. Известно, в 1960 году уровень моря составлял 53 метра по Балтийской системе. В 2000 году он упал на 19 метров, снизившись до 34 метров. Тогда вдвое увеличилась засоленность воды, дойдя до 30 граммов на литр.

В период с 2002 по 2010 год благодаря проекту «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение Северного Аральского моря» (РРССАМ-1) удалось достичь значительных результатов по улучшению экологической ситуации: засоленность воды в Северном Арале снизилась до 11 граммов на литр, а уровень воды в море увеличился с 15 миллиардов кубомет­ров до 27 миллиардов. По сравнению с 2000 годом в 20 раз вырос объем улова рыбы – с 400 тонн до восьми тысяч тонн. Сохранение северной части Аральского моря позволило не только стабилизировать экологическую ситуацию, но и улучшить социально-экономические условия в регионе.

Сегодня, согласно международным договорам, для поддержания устойчивого уровня воды в море ежегодно требуется поступление не менее трех миллиардов кубометров воды. Однако в последние годы приток воды в Аральское море осуществляется по остаточному принципу.

Для сравнения приведу цифры. В 2000–2009 годах в Арал ежегодно поступало в среднем 6,7 миллиарда кубометров воды, 2010–2019 годах – 5,5 миллиарда, в 2020–2022 годах – 1,2 миллиарда кубометров. Ситуация несколько улучшилась в 2023–2025 годах, когда в море ежегодно стало пос­тупать в среднем по 2,1 миллиарда кубометров воды.

На заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) был согласован график подачи воды в море. В период покоя, с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года, вместо запланированных 1 миллиарда 672 миллионов кубометров воды в море фактически поступило на 61 миллион кубов больше. А в вегетационный период, с 1 апреля по 1 сентября 2025 года, вместо согласованных 975 миллионов кубометров прибыло всего 590 миллионов.

По поручению Президента на средства безвозвратного гранта Всемирного банка в сумме 1,5 миллиона долларов было разработано технико-экономичес­кое обоснование проекта «Регио­нальное развитие и восстановление северной час­ти Аральского моря». Проект был представлен в двух вариантах – с одноуровневым и двухуровневым увеличением моря.

По итогам обсуждения воп­роса министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым с местными жителями, депутатами, специалистами водохозяйственной отрасли и учеными был поддержан одноуровневый вариант. На сегодня отраслевое министерство вносит поправки в ТЭО проекта, по поручению Премьер-минист­ра РК он будет завершен до конца года.

В рамках проекта предусмот­рено строительство гидроузла «Аманоткель-2», который обеспечит постоянную подачу воды в систему озер Акшатау и Камыс­тыбас. Общая прогнозная стоимость строительства составила в пределах 72 миллиардов тенге.

– Одна из больших проблем области – истощение запасов нефти. Нурлыбек Машбекович, расскажите, какие меры принимаются для улучшения ситуации? Проводится ли гео­логоразведка новых месторож­дений?

– Да, это очень актуальный воп­рос. Еще 12 лет назад в области добывалось 11 миллионов тонн нефти в год. В 2024 году этот показатель снизился до 3,2 миллиона тонн. А за 10 месяцев 2025 года в регионе добыто всего 2,5 миллиона тонн нефти, что на 11 процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Основная причина снижения – обводнение большинства нефтяных скважин и естественное истощение запасов.

Потому ведется работа по выявлению новых перспективных месторождений. В декабре прошлого года завершено геологическое изучение на участках «Восточный» и «Западный» в Аральском осадочном бассейне. По их итогам определено около 1,1 миллиарда тонн запасов углеводородного сырья.

Также продолжается исследование Сырдарьинского осадочного бассейна, которое по плану завершится через два года. Кроме того, компания «Саутс-Ойл» начала работы по добыче сланцевой нефти нетрадиционным способом. Ее специалистами на участке «Қарағансай» на месторождении Кумколь пробурена добывающая скважина, в настоящее время идет испытание.

Работу в данном направлении с одним из основных партнеров в регионе – нефтегазовой корпорацией CNPC активизирует и АО «НК «КазМунайГаз». По данным комплексного исследования осадочных бассейнов, запасы Южно-Тургайского бассейна прогнозируются на уровне более 3,2 миллиарда тонн жидких углеводородов.

– Спасибо за беседу, Нурлыбек Машбекович! Желаем процветания региону.