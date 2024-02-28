Уволенные по отрицательным мотивам судьи смогут сразу работать на госслужбе

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Мажилис

Как отметила депутат Снежанна Имашева, в нормативном постановлении от 14 июля 2023 года Конституционный Суд указал, что судья, прекративший полномочия по такому отрицательному мотиву, как несоответствие занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, может реализовать конституционное право на свободу труда в иных сферах, в том числе на государственной службе.

– В этой связи законопроект предлагает возможность судьям, прекратившим полномочия по указанному основанию, поступить на государственную службу сразу же после прекращения полномочий, без каких-либо временных ограничений, – отметила депутат.

В целом, законопроект направлен на реализацию нормативных постановлений Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 марта 2023 года № 4 и от 14 июля 2023 года № 22, признающими не соответствующим Конституции в части установления бессрочного запрета на поступление на государственную службу граждан, уволенных за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу.

– При этом, Конституционный Суд указывает на то, что в законе отсутствует соразмерность правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления, - пояснила Имашева.

В этой связи законопроект предлагает установить сроки ограничения для уволенных с государственной службы. Так,

предлагается один год лицам, уволенным за несоблюдение ограничений, установленных законами Республики Казахстан, или служебной этики (в действующем не установлен); два года лицам, уволенным за дисциплинарные проступки; три года лицам, совершившим административные коррупционные правонарушения или уголовные проступки; пять лет лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести.