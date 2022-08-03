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Энергетика
"Увозят наше дешевое топливо" – министр энергетики рассказал об изменениях цен на дизтопливо в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане планируют ввести дифференцированный тариф на дизельное топливо. Об этом сообщил глава Минэнерго Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Министр сообщил, что проект соответствующего приказа будет опубликован сегодня на сайте «Открытые НПА».

"Буквально сегодня мы хотим опубликовать проект приказа на сайте "Открытые НПА", чтобы общественность видела, он там порядка двух недель будет находиться. Не буду скрывать, мы хотим, чтобы наши граждане, при наличии своих водительских удостоверений, имели право заправляться 100 литрами дизтоплива в день по существующей цене – это 230-260 тенге за литр в регионах. Этого более чем достаточно. Это даже больше, чем существуют баки на авто. В сутки он может потребить по такой цене, если захочет больше, то цена будет другая", – отметил спикер.

Также, для зарегистрированного в Казахстане грузового транспорта предполагается установить лимит в объеме порядка 300 литров, "что в принципе равносильно примерно 1 тыс. км пробега в зависимости от объема двигателя".

"Мы исходили из того, что 35 литров на 100 км расход идет. 300 литров – это достаточное количество для того, чтобы грузовое авто могло ездить. Возможно, какие-то поправки по объемам могут быть, это будет на сайте. Все, кто не попадает в эту группу лиц, на АЗС должны заправляться по цене примерно 450 тенге за литр. Для сельхозтоваропроизводителей в осенний период мы хотим установить 222 тыс. тг за тонну. Это порядка 180 тенге на литр дизтоплива для сельхозников в объеме, который они просят – примерно 400 тыс. тонн на уборочную и на посев", – продолжил министр.

Более жесткие ограничения планируется установить для иностранных авто.

"В сети есть много видео, где приезжают тягачи даже без груза. Фактически они превратились в бензовозы, которые просто приезжают и наше дешевое топливо увозят, создавая проблемы с наличием топлива для собственных нужд. Поэтому, если создадим паритетную цену, которая в их странах, то у них такого желания не будет. Поэтому мы получим дополнительные объемы дизтоплива, и оно всегда будет в запасе. Если объемы дизтоплива будут значительные за счет такой экономии, то у нас появится возможность его экспортировать с уплатой всех пошлин и налогов, что правильно. А то, что происходит сегодня – это просто дизтопливо уезжает из страны без всякой оплаты и создаётся дефицит. Поэтому, это мера вынужденная, и мы смотрим на то, сколько мы сможем сэкономить на такой мере", – резюмировал Акчулаков. 

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