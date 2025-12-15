Узбекский экономист сравнил промышленное производство Казахстана и Узбекистана

Несмотря на сырьевую зависимость, Казахстан в разы опережает Узбекистан по выпуску готовой продукции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Узбекский экономист, директор Центра содействия экономическому развитию Юлий Юсупов в подкасте «Seredin»  прокомментировал сравнение экономик Казахстана и Узбекистана, обратив внимание на структуру экспорта и объёмы производства готовой продукции, сообщает BAQ.KZ.

По его словам, в Казахстане часто звучит критика в адрес собственной экономики и государственных расходов, однако объективные показатели говорят о более устойчивых позициях страны.

«Если вы посмотрите торговый оборот, экспорт из Казахстана существенно превышает наш экспорт в Казахстан. То есть, казахи нам продают больше. Значит, есть что продавать», — отметил Юлий Юсупов.

Экономист подчеркнул, что различия во многом связаны с ресурсной базой, однако даже при этом Казахстан демонстрирует более высокие абсолютные показатели по экспорту переработанной продукции.

«Если вы посмотрите на структуру экспорта нашего и казахского, то понятно, что у Казахстана больше природных ресурсов в экспорте. Даже несмотря на это, если мы возьмем казахский экспорт в абсолютном значении, то есть в миллиардах долларов, например, то экспорт готовой продукции Казахстана превышает экспорт готовой продукции Узбекистана. Причем существенно, в несколько раз», — заявил он.

Юсупов также обратил внимание на то, что это происходит несмотря на более высокую зависимость Казахстана от сырьевого экспорта и при том, что население Узбекистана почти в два раза больше.

«Мы не так сильно зависим от экспорта сырья, как Казахстан. Это и называют голландской болезнью. Несмотря на эту зависимость, Казахстан всё равно в несколько раз больше производит готовой продукции», — заключил экономист.

В подкасте также отмечалось, что общественное восприятие экономической ситуации не всегда совпадает с фактическими макроэкономическими показателями, особенно при сравнении стран Центральной Азии.

