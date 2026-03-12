Об этом Глава государства заявил на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что наряду с модернизацией коммунальной, энергетической и водной инфраструктуры в Казахстане планомерно укрепляется транспортно-транзитный потенциал. Как сообщил Президент, в прошлом году построены и отремонтированы 1 500 километров железных дорог, что является рекордным показателем. А уже в этом году будут проложены еще свыше 3 700 километров новых линий.

Параллельно запускаются новые пассажирские маршруты, обновляется парк вагонов, реконструируются вокзалы, средний срок службы которых по стране уже превышает 60 лет. Десять из них и вовсе были построены более века назад.

В прошлом году впервые была начата масштабная реконструкция всех 124 вокзалов страны, и эта работа завершится до конца 2026 года.

«В прошлом году введена в эксплуатацию одна из самых ожидаемых трасс Астана – Алматы. Я ранее поручал начать строительство абсолютно новой автомобильной дороги, которая свяжет столицу с западными регионами страны. Сейчас в этом направлении уже ведется конкретная работа. Конечно, стране нужны масштабные автобаны, но и дороги местного значения не должны оставаться вне поля зрения. Для миллионов наших граждан, особенно в сельских районах, автомобильные дороги в буквальном смысле являются «дорогами жизни», обеспечивая повседневные потребности людей и развитие бизнеса», - продолжил Президент.

В прошлом году ремонтными работами по всей стране были охвачены 13 тысяч километров, включая 3 тысячи километров дорог местного значения.

В этом году будет отремонтировано еще 2,3 тысячи километров местных дорог. В целом же, в предстоящие три года планируется привести в нормальное состояние 32 тысячи километров местных дорог. Для наглядности масштаба проводимой работы – в совокупности эти трассы почти в три раза превышают протяженность сухопутной границы Казахстана.

При этом правительство и профильные госорганы должны уделять приоритетное внимание качеству дорожной инфраструктуры.

«Стабильно высокие темпы набрало и жилищное строительство. За последние три года в стране сдано 57 млн квадратных метров жилья. В сравнении с показателями соседних стран, это действительно самый высокий показатель ввода жилья на душу населения. Более 520 тысяч семей в городах и около 70 тысяч семей в селах получили жилье», - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, развивается и социальная инфраструктура. За последние несколько лет в стране построены и реконструированы в соответствии с требованиями времени тысячи школ, медицинских, культурных и спортивных объектов.