Ужесточен инспекционный контроль

Основными загрязнителями в Актюбинской области, входящей в пятерку самых экологически неблагополучных регионов республики, остаются предприятия горно-металлургического комплекса, а также компании химической и нефтедобывающей отраслей.

При этом, как отметил в ходе пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникаций и. о. главы областного департамента экологии Талап Уснадин, в первом полугодии профильным ведомством проведено 53 проверки, выявившие 152 нарушения. Внесено 66 предписаний по их устранению, наложено 127 штрафов на сумму, превышающую 775 млн тенге.

По словам спикера, за отчетный период отделом лабораторно-аналитического контроля проведено 3 103 анализа атмосферного воздуха, 3 432 – водных объектов, из них 2 459 исследований проб, взятых в поверхностных водоемах.

Изучению на предмет загрязнения была подвергнута и почва: отобрана 1 131 проба. Итоги экологического мониторинга показали, что наиболее загрязненной в Актюбинском регионе является водная среда (584 факта превышения ПДК загрязняющих веществ выявлено в поверхностных водоемах). На втором месте (142 факта загрязнения) находится почва. Выявлено также девять фактов превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По превышениям, установленным в ходе инспекционного контро­ля, приняты меры, сообщил главный эколог области.

– Фактически за 2022 год объем выбросов загрязняющих веществ, приходящихся на Актюбинскую область, составил 85,6 тысячи тонн, что на 4% ниже прошлогоднего уровня, – сообщил далее Талап Уснадин. – Это стало возможным за счет реализации природоохранных мероприя­тий. Так, в 2021 году природопользователями региона на улучшение экологической ситуации было инвестировано 20 миллиардов тенге, что на 32% выше уровня предыдущего года.

Тем не менее система управления промышленными отходами по-прежнему далека от совершенства. Решая эту задачу, Актюбинский завод ферросплавов до конца года планирует завершить работы по локализации неорганизованных пылегазовых выбросов и провести модернизацию электрофильтров. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ до двух тысяч тонн.

Нынче уже произведена замена 67 аспирационных установок в плавильных цехах предприятия, что позволит снизить выбросы твердых загрязняющих веществ в три раза, с 320 до 107 тонн, газообразных – в четыре раза, с 1 124 до 321 тонны.

– С учетом высокой значимости качества окружающей среды необходимо принимать безотлагательные меры по реализации мероприятий, ранее предусмотренных региональной дорожной картой. В настоящее время проводится ее актуализация, разработан проект дополнения к планам, куда включены и другие актуальные проблемы области, требующие срочного решения, – подчеркнул исполняющий обязанности руководителя департамента по экологии.

К примеру, взять ситуацию с очистными сооружениями. Эти объекты отсутствуют в восьми районных центрах из 12, зачастую бытовые стоки вывозят и размещают на необорудованных площадках, сбрасывают в овраги и на рельеф местности.

Очистные сооружения с полной биологической очисткой действуют лишь в райцентрах Алгинского, Мугалжарского и Хромтауского районов.

Особую озабоченность вызывают канализационно-очистные сооружения (КОС) Актобе, введенные в эксплуатацию свыше 40 лет назад и являющиеся основным источником неприятного запаха, а именно выбросов сероводорода в областном центре. В связи с чем прорабатывается вопрос модернизации КОС.

Продолжаются работы по очистке озера Шалкар. Объем удаляемого донного ила сос­тавляет 3 млн кубических метров. Общая стоимость проекта 3,1 млрд тенге, на 2021 год было ассигновано 433 млн. При первом уточнении сметы из республиканского бюджета был выделен один миллиард тенге. На сегодня выполнено 45% работ.

Жителей области также волнует загрязнение реки Илек шестивалентным хромом, корни проблемы напрямую связаны с запуском в 1957 году завода хромовых соединений. Из местного бюджета на проведение научно-исследовательских работ по изучению состояния очага загрязнения выделено 96,5 млн тенге. Исследование должно завершиться к концу года. Затем последует разработка проект­ной документации. В случае поддержки этой инициативы практическое исполнение проекта будет осуществляться за счет республиканского бюджета.

Также в рамках Комплексного плана развития области в ближайшие годы намечено приступить к расчистке русла реки Жем, оздоровлению Ойыла, дноуглублению и укреплению берегов Илека, Каргалы и Женишке.

В 2022 году с помощью космического мониторинга по области выявлена 121 свалка. В прошлом году введены в эксплуатацию полигоны ТБО в райцентрах – Мартуке, Кобде, Карауылкельды. Разработана проектно-сметная документация для полигонов в Бадамше и Шубаркудуке, строи­тельство может начаться в следующем году.

– К надлежащему обустройству полигонов ТБО, к сфере утилизации, сортировки и переработки отходов нужно активнее привлекать субъекты малого и среднего бизнеса, широко информируя их о дейст­вующих мерах господдержки, – отметил Талап Уснадин.

Завершился же отчет главного эколога области сообщением о состоянии уникального месторождения подземных вод Кокжиде, способного ежесуточно выдавать до 173,4 тыс. кубометров питьевой воды, что с лихвой покрывает потребности населения Западного Казахстана.

В настоящее время утверждены запасы подземных вод, определены границы месторож­дения, даны рекомендации по строительству, эксплуатации водозабора и организации мониторинговой сети.

Вместе с тем, как подчерк­нул и. о. главы экологического департамента, в ходе инспекционного контроля по ряду скважин на Кокжиде выявлено превышение содержания нефтепродуктов. В пределах месторождения ведут интенсивные работы восемь пользователей недр. В этой связи совместно с Минэнерго утвержден совместный план мероприятий по сохранению уникального месторождения подземных вод. Создана рабочая группа, проведены обследования четырехсот скважин. Усилен контроль и мониторинг нефтяных операций.