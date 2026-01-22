Сегодня в Агентстве по делам государственной службы под председательством руководителя ведомства Дархана Жазықбая состоялось расширенное аппаратное совещание.

В ходе совещания были подробно рассмотрены вопросы, поднятые на V заседании Национального курултая, в частности высказывания Главы государства о необходимости повышения культуры организации работы в государственном секторе, а также внедрения в систему управления передовых практик и современных компетенций.

Кроме того, председатель агентства акцентировал внимание на необходимости дальнейшего совершенствования системы государственного управления, продолжения работы по формированию сервисного государственного аппарата, повышения качества предоставляемых государственных услуг, а также укрепления принципа «Закон и порядок» среди государственных служащих.

По итогам совещания структурным подразделениям и территориальным департаментам Агентства был дан ряд поручений, направленных на обеспечение качественного и своевременного исполнения задач, поставленных Главой государства.