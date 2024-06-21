В акимате предупредили о частичном закрытии моста в Астане

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В связи с проводимыми работами по укладке верхнего слоя асфальта, по мосту Тауелсиздик перекроют движение по одной из сторон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны напомнили, что в октябре 2023 года для разгрузки движения на дорогах был обеспечен проезд на мосту Тауелсиздик через реку Есиль по нижнему слою дорожного покрытия. На сегодня благоустройство моста продолжается.

Так, с 21 по 30 июня текущего года планируется провести работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом движение для транспорта будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты в целях исключения заторов на дорогах города.