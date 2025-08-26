В Аккольском районе поддержали экологическую инициативу «Таза Қазақстан»

Таза Казахстан
42

К экологической акции присоединились государственные служащие, волонтёры, активисты общественных объединений, участники движения «Жасыл ел», а также местные жители, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Аккольского района

В районе телевышки города Акколь прошла масштабная экологическая кампания под названием «Таза Қазақстан – Таза Өлке». Это мероприятие стало частью широкой республиканской инициативы, направленной на повышение экологической сознательности и формирование культуры бережного отношения к природе среди населения, особенно молодёжи.

Главной задачей инициативы является не просто очистка территории от мусора, а создание устойчивого понимания важности охраны окружающей среды. Организаторы стремятся не только улучшить внешний облик населённых пунктов, но и сформировать у граждан чувство личной ответственности за состояние природы вокруг нас.

К экологической акции присоединились государственные служащие, волонтёры, активисты общественных объединений, участники движения «Жасыл ел», а также местные жители. Вместе они провели уборку общественных территорий, убрав бытовой мусор и подав пример экологического единства и заботы.

Аким Аккольского района Биржан Абдрахманов лично посетил мероприятие и отметил значимость подобных инициатив:

«Чистота окружающей среды — это инвестиция в завтрашний день. Только совместными усилиями мы сможем сохранить природу для будущих поколений. Акция ещё раз продемонстрировала силу единства и активную позицию нашей молодежи», — сказал он.

Благодаря усилиям всех участников территория проведения мероприятия была полностью очищена. Акция не только улучшила экологическую обстановку в районе, но и стала ярким примером того, как важна вовлечённость каждого в общее дело.

#Аккольский район #Таза Казахстан

Популярное

Все
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
В погоне за «зайцами»
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Стали ездить по правилам
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Анна Данилина побеждает в США
В селе открылся «Қамқорлық»
Впервые в стране
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
Прочная основа, большие перспективы
Диалог во имя мира и процветания
Африканские турниры
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Школа под наблюдением и заботой
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Необходимые решения будут приняты
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Нашим палуанам не было равных
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Навели порядок
Таза Қазақстан: экоакцию в День спорта провели в Астане
Тазабек поддержал акцию «Таза Қазақстан» на чемпионате мира…
В Актау обсудили влияние климатических изменений на экосист…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]