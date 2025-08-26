К экологической акции присоединились государственные служащие, волонтёры, активисты общественных объединений, участники движения «Жасыл ел», а также местные жители, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Аккольского района

В районе телевышки города Акколь прошла масштабная экологическая кампания под названием «Таза Қазақстан – Таза Өлке». Это мероприятие стало частью широкой республиканской инициативы, направленной на повышение экологической сознательности и формирование культуры бережного отношения к природе среди населения, особенно молодёжи.

Главной задачей инициативы является не просто очистка территории от мусора, а создание устойчивого понимания важности охраны окружающей среды. Организаторы стремятся не только улучшить внешний облик населённых пунктов, но и сформировать у граждан чувство личной ответственности за состояние природы вокруг нас.

К экологической акции присоединились государственные служащие, волонтёры, активисты общественных объединений, участники движения «Жасыл ел», а также местные жители. Вместе они провели уборку общественных территорий, убрав бытовой мусор и подав пример экологического единства и заботы.

Аким Аккольского района Биржан Абдрахманов лично посетил мероприятие и отметил значимость подобных инициатив:

«Чистота окружающей среды — это инвестиция в завтрашний день. Только совместными усилиями мы сможем сохранить природу для будущих поколений. Акция ещё раз продемонстрировала силу единства и активную позицию нашей молодежи», — сказал он.

Благодаря усилиям всех участников территория проведения мероприятия была полностью очищена. Акция не только улучшила экологическую обстановку в районе, но и стала ярким примером того, как важна вовлечённость каждого в общее дело.