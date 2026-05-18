Будущий лес начинается с маленького семечка

Все началось два года назад, когда в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в ГНПП «Бурабай» запус­тили свою экологическую акцию по выращиванию сеянцев сосны. На призыв участвовать откликнулись школьники четырех школ района – из сел Буланды, Катарколь и Окжетпес, а также школы № 6 города Щучинска.

Как рассказали в пресс-службе ГНПП «Бурабай», экспериментальный посев провели весной 2024 года. Под руководством специалистов ребята аккуратно высадили в отдельные емкости 400 сосновых семян. Для кого-то из юных бурабайцев это было первое в жизни прикосновение к настоящей работе с землей.

К осени подвели первые итоги. По всем признакам и состоя­нию подросших сеянцев было очевидно, что природа ответила на заботу взаимностью: приживаемость составила 70%. Из четырех сотен семян выросло 280 крепких, здоровых саженцев.

А нынешней весной все двухлетние деревца ребята бережно высадили на своих пришкольных территориях. Проект стал для учеников не просто экологической акцией, а настоящим уроком ответственности. Теперь рядом с их школами растут сосны, история которых началась с маленьких семян, высаженных своими руками.