Движение «Еңбек жастары» провело масштабную экоакцию в Костанайской области

Таза Казахстан
187
Айман Аманжолова
корреспондент

В Костанайской области состоялось масштабное волонтерское мероприятие по восстановлению Аманкарагайского леса, пострадавшего в результате природных пожаров 2022 года. Более 300 сотрудников машиностроительных предприятий AGROMASH и Allur высадили свыше 5 тысяч саженцев сосны. Инициатором акции выступило движение «Еңбекжастары», образованное силами рабочей молодежи, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Акция прошла в рамках общенациональной экологической программы «Таза Қазақстан», инициированной Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Программа направлена на формирование экологической культуры, консолидацию общества вокруг вопросов сохранения природы и восстановление экологического баланса страны.

Аманкарагайский лес является одним из важнейших природных объектов Казахстана. Для многих работников предприятий помощь в восстановлении лесного массива стала не только проявлением гражданской ответственности, но и глубоко личной историей. В 2022 году они же принимали участие в эвакуации населения и ликвидации последствий масштабного пожара.

Президент завода AGROMASH Динара Шукижанова отметила, что участие в восстановлении леса стало продолжением той поддержки, которую жители региона оказывали друг другу в период чрезвычайной ситуации:

«Когда в Аманкарагае полыхал огонь, мы не могли оставаться в стороне. Это моя родина, и сердце тогда обливалось кровью. Мы стучались в двери домов, когда пламя было уже рядом, помогали людям собирать вещи, оказывали первую помощь. Страшно вспоминать, но невозможно забыть - каждый раз, проезжая мимо этих обугленных стволов, чувствуешь боль. Сегодня мы возвращаемся сюда уже с другой миссией - восстановить то, что было утрачено, и внести вклад в будущее нашего региона».

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено роли волонтерских инициатив и молодежных движений в реализации экологической повестки страны. По словам инициаторов, именно такие проекты формируют культуру ответственности, объединяют людей вокруг созидательных ценностей и становятся примером практического патриотизма.

«Еңбекжастары» объединяет молодых специалистов предприятий, вовлеченных в общественные, социальные и экологические проекты.

«Нас объединило простое желание внести реальный вклад в восстановление леса и сделать полезное дело для родного региона. Когда своими руками высаживаешь саженцы, по-другому понимаешь ответственность за то, что останется после нас. Мы привыкли создавать и строить на производстве, но не менее важно созидать и за пределами завода - для своей земли, для своего государства. Для меня патриотизм - это не громкие слова, а конкретные поступки. Сегодня мы здесь именно ради такого дела» - отметил сварщик машинно-контактной сварки завода Allur Диас Бериков.

Сотрудники предприятий отмечают, что участие в экологической акции стало возможностью внести реальный вклад в развитие региона и поддержать важные государственные инициативы в сфере экологии и устойчивого развития.

Руководитель КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства» Ринат Серденбаев подчеркнул значимость участия бизнеса и волонтерского сообщества в восстановлении экосистемы региона:

«Спустя четыре года после пожаров природа Аманкарагая вступила в фазу активного самовосстановления. Семена сосны, находившиеся в покое, начали массово прорастать, однако лесу нужна наша помощь. Дляпосадкимы используем именно двухлетние сеянцы. В отличие от крупных деревьев, они легче адаптируются и буквально «срастаются» с нашей землей, что гарантирует высокую приживаемость. Это долгий путь, но мы осознаем, что трудимся для будущих поколений, и это придает нашей работе особый смысл. Такие инициативы имеют огромное значение, поскольку объединяют общество вокруг общей задачи сохранения природного наследия для будущих поколений. Особенно важно, что активно принимают участие трудовые коллективы и молодежь».

Напомним, природные пожары 2022 года в Костанайской области стали одним из крупнейших стихийных бедствий в истории региона. В результате пожаров пострадало около 25 тысяч гектаров лесного фонда.

 

#Костанай #пожар #лес

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Заложили экопарк
Показатель зрелости общества
Премьер раскритиковал темпы обустройства инфраструктуры в н…
Мангистау в цвету

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]