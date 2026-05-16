Заложили экопарк

Для территории предложили концепцию мини-­копии региона. Каждому из 13 городов и районов отвели участок, примерно повторяющий его очертания на карте. И каждый из местных акиматов подобрал свой посадочный материал, а также взял на себя обязательства по дальнейшему уходу за зелеными питомцами.

Как пояснили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, всего планируется посадить больше 6 тыс. саженцев хвойных и лиственных пород, характерных для Восточного Казахстана. Кроме того, свою поддержку красивому проекту выразили промышленные компании, взявшиеся провести систему капельного орошения.

«В будущем парк «Чечек» станет местом притяжения граждан, – убеждены в управлении. – Во-первых, саженцы, привезенные из разных уголков области, дадут представление о разнообразии местной флоры, а во-вторых, такие общественные пространства отлично решают задачу экологического воспитания. В любом возрасте приятно наблюдать, как растут деревья, как появляются тенистые аллеи там, где раньше были голые сопки».