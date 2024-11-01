В Акмолинской области планируется строительство завода по глубокой переработке зерна
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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился с председателем компании Dalian Hesheng Holding (КНР) Ван Вэньфэнгом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Компания планирует реализовать проект в Акмолинской области по строительству завода по глубокой переработке зерна, для производства глутамата натрия, аминокислот и экологически чистого пластика.
Ван Вэньфэнг отметил активное содействие со стороны государственных органов в ходе реализации проекта.
В заключение обе стороны выразили уверенность в успешной реализации проекта и дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.