В Актау начал работу Mangystau International Tourism Forum

Форум организован при поддержке Министерства туризма и спорта и акимата Мангыстауской области, передает Kazpravda.kz 

Фото: Минтуризма и спорта РК

Участие в мероприятии принимают представители международных организаций, в том числе ТЮРКСОЙ и ОЭС, представители госструктур, бизнеса, инвесторы и эксперты.

По данным Минтуризма и спорта, главная цель форума – продемонстрировать туристический и инвестиционный потенциал области, обсудить перспективы развития туризма в Центральной Азии и расширить международное сотрудничество.

Программа форума включает пленарные заседания, посвящённые вопросам привлечения инвестиций, транспортной доступности, развитию медицинского, событийного и массового туризма.

Открывая форум Ербол Мырзабосынов отметил:

«Развитие туризма – одна из приоритетных задач государства. Государством реализуются меры по развитию внутреннего и въездного турпотока, созданию благоприятного инвестиционного климата и расширению возможностей для бизнеса. В этом году принят Комплексный план развития Мангистауской области на 2025–2029 годы, включающий более 100 мероприятий с общим объёмом инвестиций около 401 млрд тенге. Форум станет одним из шагов, открывающих новые возможности для региона».

В стране действуют меры по упрощению въезда – безвизовый режим для граждан 87 стран, прямые авиарейсы в 30 государств, режим «пятой свободы воздуха», что значительно повышает привлекательность Казахстана для международных путешественников.


Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай остановился на развитии туристической отрасли региона, подчеркнув, что инфраструктурные проекты реализуются активными темпами.

«Мангистау – это не только нефть и газ, но и уникальная природа, богатое культурное наследие. В соответствии с поручением Президента мы ведём системную работу по превращению области в привлекательный центр для туристов и инвесторов. Мы создаём благоприятные условия для развития туризма. Но самое главное – в этом направлении нельзя допустить ущерба экологии и окружающей среде. Кроме того, наши национальные ценности и культура должны быть сохранены. Нынешняя цель – внедрять туризм в Мангистау максимально глубоко, сохраняя при этом законы казахской степи и национальные традиции», – отметил Нурдаулет Килыбай.

Мангистауская область занимает особое место на туристической карте Казахстана: Каспийское побережье, уникальные пейзажи Бозжыра и Кызылкуп, богатое историко-культурное наследие делают регион одним из наиболее перспективных направлений в Центральной Азии.

Форум в Актау призван стать значимым шагом в укреплении международного сотрудничества и расширении инвестиционных возможностей, создавая новые импульсы для развития туристской отрасли Казахстана и всего региона.

