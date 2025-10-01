В Актау прибыл турецкий актёр Бурак Озчивит

Культура
139
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Фото: instagram.com/burakozcivit

1 октября в Актау прибыл известный турецкий актёр Бурак Озчивит. Его визит приурочен к проведению кинофестиваля тюркских народов «Қорқыт ата», который стартовал в областном центре и продлится до 4 октября, передает Kazpravda.kz

В рамках программы фестиваля сегодня на площади перед «Домом дружбы» (34 микрорайон) пройдёт торжественная церемония открытия с красной дорожкой. Начало мероприятия запланировано на 17:00, сбор гостей — с 16:00.

На 2 октября запланирована Q&A-сессия с участием актёра, в ходе которой зрители смогут задать вопросы и пообщаться с артистом.

Организаторы подчеркивают, что приезд Бурака Озчивита стал значимым событием фестиваля, направленного на развитие культурного обмена и укрепление связей между тюркскими странами.

