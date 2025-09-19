Фото: ДЧС

В специализированной пожарной части № 25 прошло трогательное мероприятие в рамках Республиканской акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Главным героем дня стал воспитанник Центра социального обеспечения № 3 Айболат Жумагалиев. Его мечта стать пожарным хотя бы на один день наконец-то сбылась.



Мальчика пригласили в пожарно-спасательную часть, где он примерил форму пожарных, увидел демонстрацию техники и оборудования и поучаствовал в учебном тушении возгорания.

На память об этом дне Айболату вручили шлем и грамоту «Почетный юный спасатель».