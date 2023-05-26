В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»

Пятничный вечер, за окном идет проливной дождь, а в небольшой комнате цокольного этажа КСК «Южный» собираются члены разговорного клуба. Вошла женщина, быстро, по-хозяйски приготовила электрический самовар, залила в него воды и стала накрывать дастархан. Казахские национальные угощения и другие сладости сразу преобразили рабочий стол. Довольно быстро комната стала наполняться голосами. «Сәлеметсіздерме. Кеш жарық. Қалыңыз қалай?» – с этих слов начала непринужденную беседу с членами клуба одна из соседей по имени Гульшат, которую пригласили в качестве носителя языка. Бывший библиотекарь сейчас находится на заслуженном отдыхе и с удовольствием откликнулась на просьбу помочь членам клуба в освоении языка. До прихода педагога она успела с каждым обменяться короткими фразами. И вот уже Лайхат Баймырза стоит во главе стола и начинает урок с приветствий и несложных вопросов и повтора прошлого урока. На столах лежит ее авторское учебное пособие «Сыр сандық», и все внимательно ловят каждое слово педагога.

Во время небольшого перерыва спросила членов клуба о преимуществе подобного формата изучения казахского языка. Все едины во мнении, что неформальное общение, когда они не думают об оценках, не боятся ошибиться, снимает барьеры и страхи. Примечательно, что среди обучающихся есть те, кто активно работает, и пенсионеры. У всех разный путь к постижению языка, но осознанный. К примеру, Сауле Кусаинова – представитель старшего поколения, выпускница одного из технических вузов Санкт-Петербурга – уже вышла на заслуженный отдых, имеет состоявшихся в профессии детей, и у нее простое желание говорить с внуками на их родном языке.

– После двухмесячных занятий, разговаривая на русском, начала автоматически вставлять в речь казахские слова, а иногда и фразы, значит, начала мыслить на казахском. Үлкен рақмет! Біз ризамыз! Вы учите нас именно языку общения, – выразила Сауле Кусаинова общее мнение, обращаясь к педагогу.

Еще один член клуба – Юрий Петров – по профессии физик-ядерщик, самостоятельно освоил грамматику, даже сдал кандидатский минимум на государственном языке, но увы, никак не может заговорить. Считает, что формат клуба, где за основу изучения языка берется неформальное общение, – правильный шаг, в чем он убеждается на личном опыте.

Педагог коррекционного цент­ра Асия Кизатова работает с детьми. По ее словам, казахский язык сегодня очень востребован.

– Приходят родители и ищут казахоязычных специалистов. Каждый раз внутри свербит, что надо знать язык. Понятно, что на казахском языке я не смогу полноценно преподавать, но начинать с малого надо. На работе стараюсь практиковать язык и обмениваться простыми фразами с коллегами. У меня большие надежды на эти курсы, постараюсь усердно заниматься, – говорит она.

У каждого члена клуба своя история. Ирина Иванова родилась и выросла в Алматы, и у нее самая обычная биография: школа, вуз, работа, семья, дети, внуки. Хотя подошла к предпенсионному возрасту, появилось твердое желание выучить язык, чтобы разговаривать на нем в повседневной жизни.

– Когда выхожу с курсов, у меня на душе радостно, ощущаю моральное удовлетворение. Теперь с внучками стараюсь общаться, у меня келін – казашка, и я хочу со своими құдалар говорить на казахском. Сын говорит: мама, хорошее дело, только не бросай, пожалуйста. Я приезжаю сюда из другого микрорайона, трачу время и не жалею об этом, – рассказывает она свою историю.

Сегодня педагог Лайхат Баймырза находится на заслуженном отдыхе, более 50 лет она отдала преподаванию казахского языка, из них 30 лет проработала в колледже им. Жании Аубакировой. Ее авторская методика «Сыр сандық» подготовлена на основе многолетнего опыта работы и представляет собой программу интенсивного обу­чения. По ее словам, у учеников всегда возникала проблема правильного произношения, были загвоздки с фонетикой, морфологией, поэтому она посвятила этот труд изучению казахской грамматики. Обучаясь по ней, школьники быстро начинали говорить на казахском языке. Учили произносить казахские звуки посредством фонетичес­кой зарядки. Старалась обогатить их словарный запас путем использования синонимов, фразеологизмов, пословиц. Жизнь показала, что эта методика подходит для учеников от пяти до 80 лет.

– Одна из моих учениц, Станислава, сказала, что эта методика раскрывает философский смысл казахского языка. Я объясняла ученикам значение каждого слова, мне надо было заинтересовать детей, тогда и появляется интерес к изучению, – делится она своим опытом.

По словам педагога, казахский язык она вела на курсах еще до обретения независимости. Сегодня преподает на общественных началах, исходя из своей гражданской позиции.

– Ко мне обратилась автор проекта «Үйде сөйле» Александ­ра Мыскина, и я без раздумий согласилась. С удовольствием прихожу и делюсь не только знаниями, но и частицей своей души, чтобы наш казахский язык возродился и стал языком общения. Если наши соотечественники поймут и раскроют для себя природу и философию казахского языка, у них появится желание изучать его. Я думаю, что настало время оценить наш государственный язык. Лучше поздно, чем никогда, – говорит ветеран труда.

По словам Александры Мыс­киной, проект «Үйде сөйле» поддержали Ассамблея народа Казахстана и Ассамблея жас­тары и многие управляющие компании готовы открывать разговорные клубы.