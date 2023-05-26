В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле» Общество 26 мая 2023 г. 3:00 14 Айгуль Турысбекова Соседи учат соседей, а педагоги помогают им заговорить на языке родной земли. фото Александры Мыскиной Пятничный вечер, за окном идет проливной дождь, а в небольшой комнате цокольного этажа КСК «Южный» собираются члены разговорного клуба. Вошла женщина, быстро, по-хозяйски приготовила электрический самовар, залила в него воды и стала накрывать дастархан. Казахские национальные угощения и другие сладости сразу преобразили рабочий стол. Довольно быстро комната стала наполняться голосами. «Сәлеметсіздерме. Кеш жарық. Қалыңыз қалай?» – с этих слов начала непринужденную беседу с членами клуба одна из соседей по имени Гульшат, которую пригласили в качестве носителя языка. Бывший библиотекарь сейчас находится на заслуженном отдыхе и с удовольствием откликнулась на просьбу помочь членам клуба в освоении языка. До прихода педагога она успела с каждым обменяться короткими фразами. И вот уже Лайхат Баймырза стоит во главе стола и начинает урок с приветствий и несложных вопросов и повтора прошлого урока. На столах лежит ее авторское учебное пособие «Сыр сандық», и все внимательно ловят каждое слово педагога. Во время небольшого перерыва спросила членов клуба о преимуществе подобного формата изучения казахского языка. Все едины во мнении, что неформальное общение, когда они не думают об оценках, не боятся ошибиться, снимает барьеры и страхи. Примечательно, что среди обучающихся есть те, кто активно работает, и пенсионеры. У всех разный путь к постижению языка, но осознанный. К примеру, Сауле Кусаинова – представитель старшего поколения, выпускница одного из технических вузов Санкт-Петербурга – уже вышла на заслуженный отдых, имеет состоявшихся в профессии детей, и у нее простое желание говорить с внуками на их родном языке. – После двухмесячных занятий, разговаривая на русском, начала автоматически вставлять в речь казахские слова, а иногда и фразы, значит, начала мыслить на казахском. Үлкен рақмет! Біз ризамыз! Вы учите нас именно языку общения, – выразила Сауле Кусаинова общее мнение, обращаясь к педагогу. Еще один член клуба – Юрий Петров – по профессии физик-ядерщик, самостоятельно освоил грамматику, даже сдал кандидатский минимум на государственном языке, но увы, никак не может заговорить. Считает, что формат клуба, где за основу изучения языка берется неформальное общение, – правильный шаг, в чем он убеждается на личном опыте. Педагог коррекционного центра Асия Кизатова работает с детьми. По ее словам, казахский язык сегодня очень востребован. – Приходят родители и ищут казахоязычных специалистов. Каждый раз внутри свербит, что надо знать язык. Понятно, что на казахском языке я не смогу полноценно преподавать, но начинать с малого надо. На работе стараюсь практиковать язык и обмениваться простыми фразами с коллегами. У меня большие надежды на эти курсы, постараюсь усердно заниматься, – говорит она. У каждого члена клуба своя история. Ирина Иванова родилась и выросла в Алматы, и у нее самая обычная биография: школа, вуз, работа, семья, дети, внуки. Хотя подошла к предпенсионному возрасту, появилось твердое желание выучить язык, чтобы разговаривать на нем в повседневной жизни. – Когда выхожу с курсов, у меня на душе радостно, ощущаю моральное удовлетворение. Теперь с внучками стараюсь общаться, у меня келін – казашка, и я хочу со своими құдалар говорить на казахском. Сын говорит: мама, хорошее дело, только не бросай, пожалуйста. Я приезжаю сюда из другого микрорайона, трачу время и не жалею об этом, – рассказывает она свою историю. Сегодня педагог Лайхат Баймырза находится на заслуженном отдыхе, более 50 лет она отдала преподаванию казахского языка, из них 30 лет проработала в колледже им. Жании Аубакировой. Ее авторская методика «Сыр сандық» подготовлена на основе многолетнего опыта работы и представляет собой программу интенсивного обучения. По ее словам, у учеников всегда возникала проблема правильного произношения, были загвоздки с фонетикой, морфологией, поэтому она посвятила этот труд изучению казахской грамматики. Обучаясь по ней, школьники быстро начинали говорить на казахском языке. Учили произносить казахские звуки посредством фонетической зарядки. Старалась обогатить их словарный запас путем использования синонимов, фразеологизмов, пословиц. Жизнь показала, что эта методика подходит для учеников от пяти до 80 лет. – Одна из моих учениц, Станислава, сказала, что эта методика раскрывает философский смысл казахского языка. Я объясняла ученикам значение каждого слова, мне надо было заинтересовать детей, тогда и появляется интерес к изучению, – делится она своим опытом. По словам педагога, казахский язык она вела на курсах еще до обретения независимости. Сегодня преподает на общественных началах, исходя из своей гражданской позиции. – Ко мне обратилась автор проекта «Үйде сөйле» Александра Мыскина, и я без раздумий согласилась. С удовольствием прихожу и делюсь не только знаниями, но и частицей своей души, чтобы наш казахский язык возродился и стал языком общения. Если наши соотечественники поймут и раскроют для себя природу и философию казахского языка, у них появится желание изучать его. Я думаю, что настало время оценить наш государственный язык. Лучше поздно, чем никогда, – говорит ветеран труда. По словам Александры Мыскиной, проект «Үйде сөйле» поддержали Ассамблея народа Казахстана и Ассамблея жастары и многие управляющие компании готовы открывать разговорные клубы. #Алматы #клуб #язык #РК #қазақ тілі #изучение #дворовый клуб #разговор