В Алматинской области открылось два коворкинг-центра

Фото: пресс-служба МКИ

В городе Конаев и Кегенском районе Алматинской области открылись два коворкинг-центра, передает Kazpravda.kz

В церемонии открытия объектов приняли участие председатель комитета по делам молодежи и семьи Минкультуры Кайрат Камбаров, представители государственных, молодежных и исследовательских организаций.

– Здесь представители подрастающего поколения смогут получить психологическую и юридическую поддержку, консультации по вопросам финансовой грамотности, трудоустройства молодежи категории NEET (временно неустроенная молодежь). Министерство уделяет особое внимание развитию молодежной политики. Коворкинг-центры станут важным инструментом социализации молодежи регионов. На данных площадках будут проводиться бесплатные бизнес-тренинги, мастер-классы, встречи, выставки и другие важные мероприятия, – сказал Кайрат Камбаров.

Напомним, правительством утверждена Концепция государственной молодежной политики на 2023-2029 годы, в рамках которой в Казахстане принимаются меры по созданию условий для развития и всесторонней поддержки сельской молодежи.