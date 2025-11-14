Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 ноября в Уйгурском районе Алматинской области пресечен несанкционированный сбор группы граждан, устроивших поджог государственного флага и изображения руководства иностранного государства, сообщает Kazpravda.kz

«По итогам рассмотрения материалов судом 12 граждан привлечены к административной ответственности по статье 434 КоАП РК в виде ареста сроком до 15 суток. Кроме того, 6 участников оштрафованы в размере 20 МРП. По данному факту возбуждено уголовное дело по разжиганию розни. Проводятся необходимые следственные мероприятия», – прокомментировали в правоохранительных органах.

В полиции подчеркнули, что любые посягательства на государственные символы, а также действия, направленные на провоцирование розни и нарушение общественной безопасности, являются грубым нарушением закона и будут пресекаться в строгом соответствии с действующим законодательством.