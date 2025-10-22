Скриншот видео прокуратуры Алматинской области

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, на орошаемых площадях были возведены капитальные сооружения, а также созданы искусственные пруды для разведения рыб. В частности, на землях, предоставленных для ведения крестьянских хозяйств, организованы платные рыбалки и зоны отдыха. При этом по данным проектам не проведена государственная экологическая экспертиза, не получено специальное разрешение на водопользование.

По информации прокуроров, указанные действия противоречат требованиям земельного, водного и экологического законодательства республики. По результатам проведенного анализа прокуратурой Енбекшиказахского района внесен акт надзора. Материалы направлены в уполномоченные органы для привлечения виновных к ответственности и принятия мер по устранению нарушений.

