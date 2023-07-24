Больше 10 дней не могут найти двух девочек-подростков в Алматы

В Алматы ищут двух пропавших подростков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

Фото: instagram.com/n.nuka77

По информации Telegram-канала журналиста Михаила Козачкова, 10 июля пропали несовершеннолетние дети Меруерт и Медина 14-15 лет. Подруги ушли из дома в микрорайоне Аксай-5, 5 и до сих пор не вернулись.

«12 июля было написано заявление в управление полиции Ауэзовского района Алматы. Однако до настоящего времени результатов нет, местонахождение детей не установлено. Прошло уже более 10 дней, детей не нашли, полиция Ауэзовского района города Алматы бездействует», – говорится в сообщении.

В Департаменте полиции города проинформировали, что «для установления местонахождения несовершеннолетних создана специальная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной, ювенальной полиции, а также участковые инспекторы. Устанавливается возможное местонахождение девушек, изучается их образ жизни и ближайшее окружение».