В Алматы курсанты приняли присягу перед отъездом за рубеж

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи состоялась торжественная церемония приведения к воинской присяге курсантов первого курса, которые отправляются на обучение в зарубежные военные вузы, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Сорок первокурсников распределены для обучения в учебные заведения России, Турции и Южной Кореи. Кандидаты были тщательно отобраны мандатной комиссией и признаны лучшими из пополнения этого года.

Первый заместитель начальника института полковник Ержан Кабышев поздравил курсантов со значимым событием. В напутственном слове он подчеркнул важность этого момента и пожелал первокурсникам успехов в учебе, стойкости в преодолении трудностей и решительности в следовании воинскому долгу.

Молодые люди будут представлять нашу страну в зарубежных военных учебных заведениях.