ТЭЦ-2 в Алматы начали переводить на газ

Запущена новая автоматизированная газораспределительная станция в рамках первого этапа строительства газовой инфраструктуры для ТЭЦ Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По словам заместителя акима Алматы Аскара Амрина, это первый шаг в реализации поручения главы государства по переводу на газ алматинских ТЭЦ.

«Это важный день для жителей Алматы и экологии города. Сегодня мы запускаем автоматизированную газораспределительную станцию «ТЭЦ-2» и перемычку TIP-04, соединяющую станцию и ТЭЦ. За отопительный сезон ТЭЦ-2 ежегодно сжигает порядка 1,5 млн тонн угля с выработкой около 660 тысяч тонн золы. Перевод ТЭЦ-2 на природный газ к 2026 году позволит снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ с текущих 37 тысяч тонн в год до 3 тысяч тонн. Это оздоровит окружающую среду Алматы и алматинской агломерации и повысит качество жизни наших граждан», – заявил Аскар Амрин.

Он добавил, что город нацелен на последовательную газификацию промышленного и частного секторов до 2030 года.

Отмечается, что строительно-монтажные работы по запуску газораспределительной станции и перемычки завершены с опережением на 2 месяца.