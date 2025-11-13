В Алматы автор петиции «Мы против открытой и закрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» Багила Балтабаева организовала пресс-конференцию в поддержку поправок о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, инициированных депутатами Мажилиса Парламента

По словам активистки, данное решение депутатов продемонстрировало, что институт петиции работает.

«Мы убедились, что государство, народные избранники слышат свой народ!» - заявила Балтабаева.

На пресс-конференции также выступили известные правозащитники, писатель, член Союза писателей Казахстана Марат Токашбаев, представитель НКО «Форум отцов» Серикбол Молдаш, актер Айдос Оразай, общественная активистка Жибек Аменова.

Участники заявили, что нормы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлены на защиту прав детей и молодежи и полностью отвечают требованиям народа Казахстана.

Так, в рамках социологического опроса, проведенного по заказу «Фонда Фридриха Эберта» в 2020 году, 70% респондентов отметили, что не хотели бы жить по соседству с представителями ЛГБТ-сообщества.

Также по итогам независимого исследования, проведенного ОФ «Национальный фонд содействия процветанию», было подтверждено, что пропаганда ЛГБТ может оказывать негативное влияние на психику и развитие детей.

Вышеуказанные результаты социологических опросов подтверждает анализ публикаций и комментариев в социальных сетях, согласно которым петицию и решение депутатов в части требований «защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования нетрадиционных сексуальных отношений» поддерживает большинство казахстанцев.

Кроме того, по данным ОФ «Национальный фонд содействия процветанию», большинство опрошенных сообщили, что получают сведения по теме ЛГБТ именно из социальных сетей (63,7%), в то время как традиционные СМИ – телевидение, радио, печатные издания – остаются вторичными (42,6%). Отчет о проведенном исследовании был передан авторами исследования в уполномоченные органы и Парламент РК.

«Мы видим активную пропаганду в социальных сетях, в масс-медиа. Кроме того, тема ЛГБТ активно политизируется ее представителями. И, конечно, наша инициатива направлена на защиту детей, их психологического ментального здоровья. Это вопрос национальной безопасности. Я за традиционные духовно-нравственные отношения, за укрепление института семьи. Я призываю весь народ Казахстана нас поддержать», - отметила Жибек Аменова.

В рамках предложенных депутатами инициатив дается четкая дефиниция пропаганде.

Так, под пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации понимается распространение информации о нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) приверженности к ней, совершенное публично или с использованием масс-медиа, онлайн-платформ и сетей телекоммуникаций, в том числе намеренно искаженной для неопределенного круга лиц, в целях формирования положительного общественного мнения.