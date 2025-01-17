Международная выставка «Жить, верить, любить» открылась в Алматы

Проект объединяет более 70 художников с высшим художественным образованием

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева открылась международная выставка, приуроченная к 25-летию Международного независимого женского фонда художников «Тан Шолпан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

На выставке представлены более 100 произведений художников из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии, Австрии, Германии, Канады и США.

Этот международный проект объединяет более 70 художников с высшим художественным образованием, работающих в различных видах искусства: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура.

Фонд «Тан Шолпан» — единственная в Казахстане организация, объединившая женщин-художниц, чьей целью является продвижение искусства в целом. Их философия жизни — любовь к искусству и творчеству, что позволяет проявить их самобытность.

Экспозиция продлится до 9 февраля.