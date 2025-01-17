Международная выставка «Жить, верить, любить» открылась в Алматы

Культура
68
Венера Баталова
корреспондент

Проект объединяет более 70 художников с высшим художественным образованием

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева открылась международная выставка, приуроченная к 25-летию Международного независимого женского фонда художников «Тан Шолпан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

На выставке представлены более 100 произведений художников из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии, Австрии, Германии, Канады и США.

Этот международный проект объединяет более 70 художников с высшим художественным образованием, работающих в различных видах искусства: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура.

Фонд «Тан Шолпан» — единственная в Казахстане организация, объединившая женщин-художниц, чьей целью является продвижение искусства в целом. Их философия жизни — любовь к искусству и творчеству, что позволяет проявить их самобытность.

Экспозиция продлится до 9 февраля.

#выставка #художники #Тан Шолпан

Популярное

Все
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Оперативно, грамотно и честно!
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Определены самые популярные у туристов регионы
Учиться с удовольствием
Их породнило печатное слово
Баланс строгих норм и морали
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Батареи дождались тепла
Так комфортнее и интереснее жить
Ключ к душе человека
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Экоотели уже на подходе
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Совсем не розовые пони
Бахыт и его команда
В память об Алие
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
Модульное жилье для военнослужащих
Вставай на лед!
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
На языке текста и рисунка
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Чтобы не потерять себя
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Триумф на родине Болливуда
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Цена на золото снова подскочила
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Димаш Кудайберген в четвертый раз стал деятелем культуры го…
Аида Балаева призвала интеллигенцию продвигать национальные…
Памятник Ермеку Серкебаеву открыли в Алматы
Кобызистка из Карагандинской области победила на международ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]