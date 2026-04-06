На постоянной основе в городе проводятся мониторинг и проверки выбросов автотранспорта на экологических постах города в рамках реализации Правил охраны атмосферного воздуха г. Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

За неделю, с 30 марта по 4 апреля, проведено 4 453 замера токсичности и дымности выхлопных газов автотранспортных средств, из них 4 404 автомобиля на бензиновом двигателе и 49 – на дизельном.

«По результатам мониторинга превышения установленных норм были выявлены у 715 автомобилей, в том числе 693 – по оксиду углерода (CO) и 22 – по дымности, что составляет порядка 16% от общего числа проверенных транспортных средств. По выявленным нарушениям сотрудники полиции составили административные протоколы по ст. 334 Кодекса РК об административных правонарушениях», – сказано в информации.

Такие мероприятия проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.