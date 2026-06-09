Экология как часть производственного процесса

Экология
Рустем Алиев

В Астане обсудили развитие природоохранной работы в газовой отрасли

Во Всемирный день охраны окружающей среды в Астане состоялся экологический форум, организованный АО «Интергаз Центральная Азия».

Мероприятие объединило руководителей и специалистов дочерних организаций QazaqGaz, специалистов-экологов производственных филиалов, отраслевых экспертов и приглашенных спикеров. Главной темой обсуж­дения стали практические подходы к снижению экологической нагрузки и интеграции природоохранных принципов в работу газотранспортной сферы.

Сегодня вопросы экологии для крупных компаний выходят далеко за рамки соблюдения нормативных требований. Все чаще они становятся частью производственных процессов, влияющих на эффективность работы объектов, модернизацию оборудования и долгосрочную устойчивость бизнеса.

Приветствуя участников форума, первый заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Акбар­­ Тулегенов отметил значимость экологической повестки как одного из ключевых направлений деятельности компании и пожелал им эффективной работы, содержательного обмена опытом и выработки практических решений, способствующих достижению целей устойчивого развития и сохранению окружающей среды.

Экологическая работа в АО «Интергаз Центральная Азия» сегодня рассматривается не как отдельное направление, а как часть производственного процесса, напрямую связанная с надежностью газотранспортной инфраструктуры.

По итогам прошлого года расходы на охрану окружающей среды вырос­ли почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом, капитальные вложения в экологические проекты увеличились на 50%. Инвестиции направляются прежде всего на проекты, рассчитанные на долгосрочный эффект: они связаны со снижением воздейст­вия на окружающую среду, обновлением производственной инфраструктуры, повышением энергоэффективности.

Так, показатели выбросов загрязняю­щих веществ в атмосферу остаются в пределах установленных нормативов.

Отдельный блок обсуждения был посвящен управлению отходами. В 2025 году их образование составило порядка 34% от установленного лимита. В компании действует единая система обращения с отходами, охватывающая все уровни – от производственных филиалов до центрального аппарата.

Существенное место в повестке форума заняли вопросы декарбонизации. Компания ежегодно проводит инвентаризацию выбросов парниковых газов по международным стандартам Scope 1 и Scope 2, учитывая как прямые выбросы от собственной деятельности, так и косвенные выбросы, связанные с потреблением электро- и теплоэнергии.

Разработанная компанией Программа низкоуглеродного развития АО «Интергаз Цент­ральная Азия» до 2033 года предполагает последовательное снижение углеродного следа за счет технологических и организацион­ных решений. Среди них – замена негерметичной запорной арматуры, устранение утечек природного газа, модернизация компрессорных станций, переход на энергоэффективное оборудование и внедрение возобновляемых источников энергии на отдельных объектах.

Не осталась без внимания и экологическая культура внутри компании. В течение года в филиалах проводились акции «День без пластика», «Час Земли», «День без автомобиля», экологические уроки и субботники. Отдельно отмечено озеленение. В рамках инициативы было высажено более 8 тыс. саженцев.

Подобные проекты рассматриваются не только как элемент корпоративной социальной ответственности, но и как инструмент формирования экологического мышления среди работников, повышения вовлеченности персонала и развития культуры бережного отношения к окружающей среде.

– Поддерживая инициативы Главы­ государства, включая программу «Таза Қазақстан», мы последовательно внедряем­ современные экологические стандарты, повышаем эффективность природоохранной деятельности, – отметил заместитель генерального директора­ АО «Интергаз Цент­ральная Азия» Азамат Давлетов.

В завершение форума специалистам, внесшим вклад в развитие природоохранной деятельности, были вручены награды Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, отраслевых ассоциаций «KAZENERGY» и «ECOJER», а также АО «НК «QazaqGaz» .

Форум показал, что экологическая повестка в газовой отрасли постепенно становится частью системной производственной политики. Ее результат оценивается уже не количеством заявленных инициатив, а конкретными показателями, объемом инвестиций и проектами, реализованными на местах.

#газ #экология #форум #ЦА

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