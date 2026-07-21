В Алматы пройдет международный юношеский турнир по настольному теннису

Спорт

С 24 по 27 июля в Алматы при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и акимата города состоится международный турнир WTT Youth Contender Almaty. Соревнования соберут 230 юных спортсменов из 17 стран и территорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Алматы

В турнире, помимо казахстанских спортсменов, примут участие представители Австралии, Азербайджана, Гонконга, Израиля, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, Катара, Китайского Тайбэя, Республики Корея, Малайзии, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Японии.

Казахстанскую сборную представят 82 теннисиста, которые выступят в различных возрастных категориях.

Турнир проводится под эгидой Международной федерации настольного тенниса и World Table Tennis. Соревнования включены в календарь международной юношеской серии, а их результаты будут учитываться в мировом рейтинге.

Спортсмены разыграют награды в одиночных разрядах среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, а также в смешанных парных разрядах до 15 и 19 лет.

Соревнования пройдут в ADD Ustel Tennis Ortalygy по адресу: микрорайон Нуркент, 14Б. Вход для зрителей свободный.

Прямую трансляцию матчей покажет телеканал SportPlus Qazaqstan.

#Спорт #Алматы #настольный теннис

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