Культура

В Алматы пройдет X международный кинофестиваль "Бастау"

X Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов "Бастау" пройдет в Алматы с 29 ноября по 3 декабря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оргкомитет.

Цель фестиваля – сотрудничество между молодыми кинематографистами со всего мира, поддержка и продвижение их работ. Как подчеркивает президент фестиваля Сергей Азимов, эта площадка предоставляет молодым режиссерам и сценаристам уникальную возможность для реализации собственных проектов. "Бастау" существует десять лет и с успехом проходит все трудности благодаря профессиональной и дружной команде фестиваля.

"Для нас всегда главной идеей, основным концептом было следующее: все, начиная от организаторов, руководителей ведомств, кинотеатров – мы все обслуживающий персонал в самом высоком профессиональном смысле этого слова. Мы создаем инфраструктуру, которая выстраивается вокруг главных героев этой истории – авторов - режиссеров, операторов, драматургов, молодых актеров, делающих первые шаги. Это все ради них. И надо дать им это почувствовать", – отмечает Азимов.

В этом году фестиваль откроется казахстанской премьерой фильма "Скоро кончится лето" режиссера Яны Скопиной. Это ее дебют в полнометражном кино. Яна является "дочерью" "Бастау" – ее первая работа – короткометражный фильм "Ты что-то прячешь в кулаке" была признана лучшей на V МКФ "Бастау". В 2015 году получая приз она обещала вернуться сюда уже с большой картиной. В центре сюжета ее новой ленты – история одного лета в многонациональном дворе в 1990 году. Он наполнен музыкой группы "Кино" и ощущением перемен. Главный герой – молодой человек по имени Баха, пытающийся найти себя и влюбляющийся в польскую девушку.

Открытие фестиваля состоится 29 ноября в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая.

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