В Алматы проводится снос незаконной летней террасы кафе по улице Розыбакиева, 166. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля города,сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Как уточнили в ведомстве, в ходе внеплановой проверки специалисты выявили факт строительства пристроек к нежилому помещению с фасадной части без разрешительной документации. Кроме того, объекты эксплуатировались без акта ввода в эксплуатацию.

По мере вынесения акта о результатах проверки собственником начат добровольный снос незаконного объекта.

На сегодня одна из пристроек полностью снесена, собственник уже приступил к демонтажу второй.