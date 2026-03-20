В Алматы сносят незаконную пристройку к кафе

Строительство
39

В Алматы проводится снос незаконной летней террасы кафе по улице Розыбакиева, 166. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля города,сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Алматы

Как уточнили в ведомстве, в ходе внеплановой проверки специалисты выявили факт строительства пристроек к нежилому помещению с фасадной части без разрешительной документации. Кроме того, объекты эксплуатировались без акта ввода в эксплуатацию.

По мере вынесения акта о результатах проверки собственником начат добровольный снос незаконного объекта.

На сегодня одна из пристроек полностью снесена, собственник уже приступил к демонтажу второй.

#кафе #Астаны #пристройка

Популярное

Все
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Особенный фильм про сильных людей
Домики для пернатых друзей
Культурный код – основа креативной экономики
Радуют глаз ковры Приаралья
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
День национальных видов спорта отмечают в Казахстане
Теңге алу и қыз қуу – на полигоне
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Человеческий капитал – основа сильного государства
Свыше 15 тыс. обращений принято в контакт-центре «СК-Фармация» в этом году
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Лучшие практики «Келешек мектептері»
Про любовь
Второй Сингапур, Хайнань или Доха: вице-премьер рассказал об особом правовом статусе Алатау
Наполнить сердца и души радостью
Источники духовной силы
Подари букет, который не вянет
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Клубок ниток превращается...
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

В генпланы городов Уральск и Аксай внесут изменения
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в…
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом …
Бектенов проверил строительство ТЭЦ в Кокшетау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]