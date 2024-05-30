В Алматы состоялась встреча министров обороны Казахстана и России

Руководитель казахстанского оборонного ведомства встретился со российским коллегой, прибывшим для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности

фото: пресс служба МО РК

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил с назначением Андрея Белоусова, для которого это первый визит в Казахстан в должности министра обороны.

Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего военного сотрудничества, затронув вопросы подготовки кадров и проведения совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Речь также шла о взаимодействии в рамках региональных организаций: в 2024 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС, а Россия – в СНГ. Стороны подчеркнули, что сотрудничество в межгосударственных объединениях способствует укреплению региональной безопасности.

Его практическая реализация осуществляется в том числе и в рамках многосторонних учений. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал собеседника о проведении в июле текущего года на западе Казахстана учения «Бірлестік». По его замыслу воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана совместно отработают учебно-боевые задачи, связанные с локализацией вооруженного конфликта и противодействием незаконным формированиям.

По итогам встречи руководители оборонных ведомств выразили заинтересованность в продолжении многопланового взаимодействия.