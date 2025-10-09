В Алматы упорядочивают парковочное пространство для удобства жителей

Общество
94
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Новые парковочные зоны помогут снизить заторы и повысить комфорт в городе

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы появятся новые парковочные зоны с учетом интересов жителей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

На сегодняшний день в городе насчитывается более 18 тыс. паркомест, а к концу года их количество планируется увеличить до 30 тыс.

«Платные парковки помогают контролировать трафик и мотивируют водителей соблюдать правила, что особенно актуально в условиях растущей автомобилизации Алматы. Реализация проекта направлена на упорядочение парковочного пространства и улучшение транспортной ситуации. Введение платных парковок позволит сократить число хаотично припаркованных автомобилей. Также будут предусмотрены специальные парковочные зоны для маломобильных граждан», - отметил заместитель директора КГП «Алматы Паркинг» Талант Тайнов. 

В ближайшее время начнут работу новые парковочные зоны тротуарного типа вдоль наиболее загруженных улиц Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского и Медеуского районов.

Особое внимание уделено комфорту жителей близлежащих домов. Платное время будет действовать только с 08:00 до 19:00, что позволит жителям пользоваться парковкой бесплатно в вечернее и ночное время. Более того, в настоящее время прорабатывается вопрос введения ежемесячных абонементов для жителей - резидентское соглашение, предполагающее льготный тариф.

Расширение парковочного пространства является частью комплексной программы по повышению транспортной доступности и снижению заторов в центральных районах города.

#Алматы #парковка #обустройство

