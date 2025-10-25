В Алматы в честь Дня Республики наградили деятелей культуры и информации

День Республики
104
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Церемония награждения прошла в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая с участием министра культуры и информации Аиды Балаевой. Государственные награды вручены 61 представителю сфер медиа, искусства, архивного и библиотечного дела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: Минкультинформ

«Глава государства уделяет особое внимание развитию сферы культуры и поддержке творческих людей. Вчера в столице состоялась церемония награждения выдающихся деятелей культуры и информации. В их числе такие известные деятели искусства, как Меруерт Утекешева, Айткали Жайымов и Тамара Асар, удостоенные почетного звания «Народный артист». Кроме того, государственные награды были вручены и молодым талантам, которые достойно представляют нашу страну на международной арене и подают большие надежды», – напомнила министр.

В числе награжденных сегодня – актеры, режиссеры, административные работники и мастера сцены Казахского Национального театра оперы и балета им. Абая, Казахского Национального театра драмы им. М. Ауэзова, Республиканского академического немецкого драматического театра, Казахской Государственной академической филармония им. Жамбыла.

Высоких наград удостоены и специалисты Центрального государственного архива и Государственного музея искусств им. А. Кастеева. Не остались без внимания и представители медиасферы – корреспондент газеты «Егемен Қазақстан» Галым Сулейменов, ветеран-журналист газеты «Казахстанская правда» Елена Брусиловская, а также работники телеканалов и радиостанций, внесшие значительный вклад в развитие национального информационного пространства.

Церемония завершилась праздничным концертом солистов Казахского национального театра оперы и балета им. Абая. В рамках мероприятия состоялась также встреча Аиды Балаевой с участниками симпозиума-пленэра «Театр и художник». В нем приняли участие известные художники Казахстана, а также представители арт-сферы Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и России.

#Алматы #День Республики #Аида Балаева

